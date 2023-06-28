بـ جلابية بيضاء.. مدافع النادي الأهلي يحتفل بعيد الأضحي برفقه زوجته.. شاهد

احتفل رامي ربيعة، لاعب النادي الأهلي، بمناسبة عيد الأضحي المبارك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر رامي ربيعة عبر خاصية "الاستوري"، صورة له برفقه زوجته، مرتديا جلبابا باللون الأبيض، ونالت الصور اعجاب عدد كبير من المتابعين.



الأهلي يجدد عقد رامي ربيعة

أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن تجديد عقد رامي ربيعة، مدافع الفريق، لمدة عامين قادمين.

وأنهى أمير توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة ولجنة التخطيط.