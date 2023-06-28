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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في مؤتمر جماهيري بجنوب سيناء| دقيقة حداد على روح الصحفي حمادة الشوادفي

دقيقة حداد علي روح
دقيقة حداد علي روح الصحفي حمادة الشوادفي

دعا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء جميع الحاضرين  للمؤتمر الجماهيري للوقوف حدادا وقراءة الفاتحة على روح الصحفي والاعلامي حمادة  الشوادفي مراسل التليفزيون المصري الذى وافته المنية أمس الأول. 

واكد محافظ جنوب سيناء ان الشوادفي كان متميزا في عمله وكان يقدم خدمات جليلة للمحافظة من خلال عمله الإعلامى المميز، وكان سباقا في الخير ، كما انه ذو خلق رفيع وكان يحبه الجميع.


بكت محافظة  جنوب سيناء حمادة الشوادفي الذي توفي أمس نتيجة أزمة قلبية في بلدته "الصوالح" بمحافظة الغربية وهو صائم بعد أن جهز الأضحية وسافر لقضاء العيد مع اسرته وعائلته.


وقد فجع أهالي جنوب سيناء  لذلك الموت المفاجئ للصحفي حمادة الشوادفي الذي يعتبر من أقدم المراسلين الصحفيين بجنوب سيناء.
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و نعي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي صفحته الرسمية حمادة الشوادفي مراسل التليفزيون المصري وقدم العزاء للأسرة والعائلة.

ونعي مراسلي الصحف والمواقع والقنوات الفضائية بجنوب سيناء الزميل حمادة الشوادفي وشارك وفد من الصحفيين بجنوب سيناء في تشيع جنازته بمسقط رأسه بقرية الصوالح  التابعة لمركز فاقوس محافظة الشرقية.

دقيقة حداد

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اللواء خالد فودة 00 دقيقة حمادة الشوادفي “روح الروح المؤتمر الجماهيري

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