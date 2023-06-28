هاشتاج العجول الهربانة يتصدر تويتر .. شاهد التعليقات والصور

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “العجول الهربانة”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك لتداول العديد من الفيديوهات المتعلقة بهروب الأضحية، في اليوم الأول من عيد الأضحى.

وتصدر هاشتاج “العجول الهربانة”، قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل “تويتر”، وجاءت التعليقات الكوميدية من قبل رواد السوشيال ميديا علي فيديوهات هروب الأضحية، كالاتي:

علي جانب أخر، شارك رجال الشرطة بجميع مديريات الأمن بالمحافظات المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات، بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، موجهين الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات .