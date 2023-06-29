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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

لا يصلح للسير عليه.. سكان شارع شيرين بدوي بالمقطم يطالبون بإعادة رصفه

صدى البلد

يشكو سكان شارع الدكتورة شيرين بدوي، خلف مسجد مستورة، التابع لحي المقطم بمحافظة القاهرة، من تهالك الطرق بشوارع المنطقة، حيث يعيشون في معاناة؛ بسبب هذا الأمر، وعدم رصف الطريق؛ مما يعرض حياة المارة للخطر.

ويقول الدكتور حسام عثمان، في رسالة لـ"خدمة القرّاء" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى  نحن سكان شارع دكتورة شيرين بدوي خلف مسجد مستورة التابعة لحي المقطم بمحافظة القاهرة، أشد المعاناة، من تهالك الرصف في الشارع، وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدي إلى كثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، كما يؤدي إلى تدمير السيارات".

وأضاف: "على الرغم من معاناة الأهالي ، إلا أن المنطقة خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة على الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى أو مراعاة لمعاناة للأهالي".

وطالب عثمان، نيابة عن الأهالي، برصف الشارع أو الوصول إلى حل في هذا الشأن، بعدما استعانوا بكل المسئولين، ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء؛ بسبب تدهور البنية التحتية نتيجة مياه الأمطار التي تغرق الشارع، ما يؤدى إلى عدم المقدرة على السير فيه حتى على الأقدام.

وناشد القارئ، المسئولين بمحافظة القاهرة، والجهات المختصة، ضرورة التدخل، وتحديد ميزانية لرصف الشارع؛ لتسهيل حركة الأهالي.

ويمكن التواصل مع القارئ، من خلال هذا الرقم (01222723634).


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

تدمير السيارات رصف الشارع رصف الطريق عدم صلاحيته للسير عليه كثير من الحوادث

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