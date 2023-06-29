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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المؤشرات الأمريكية تغلق على تباين بعد تصريحات باول

صدى البلد

أنهت المؤشرات الأميركية التعاملات على تباين، مع صدور بيانات اقتصادية وتصريحات جيروم باول رئيس الفدرالي.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر Dow Jones بنحو 0.2% إلى 33852 نقطة.

كما انخفض S&P500 بأقل من 0.1% مسجلاً 4376 نقطة، فيما ارتفع Nasdaq بنسبة 0.27% عند 13591 نقطة.

وصرح باول اليوم بأن هناك احتمالية كبيرة بأن تتعرض أميركا للركود الاقتصادي لكنه ليس الاحتمال الأكثر ترجيحاً

وأضاف: كلما طال أمد التضخم المرتفع كلما زادت مخاطر ترسخه..مرور الوقت ليس في مصلحتنا.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، يتوقع المستثمرون بنسبة 82% رفع أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الأميركي المقبل في يوليو.

فيما أظهرت بيانات اقتصادية في أميركا اليوم تراجع عجز تجارة السلع في أميركا بنحو 6.1% في مايو أيار وسط انخفاض الواردات. 

هذا وتراجعت أسهم شركات الرقائق بعدما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحكومة الأميركية تدرس فرض قيود جديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

الذكاء الاصطناعي الصين المؤشرات المؤشر الواردات المستثمرون المستثمر

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