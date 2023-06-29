توافد الزوار على حدائق الري بالقناطر الخيرية للاحتفال بعيد الأضحى

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن العمل مستمر بكافة المواقع التابعة للوزارة، حيث يتواجد العاملون فى مواقعهم بنظام النوبتجيات خلال إجازة العيد، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ أعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف، وتشغيل محطات الرفع والمرور الدورى عليها للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفورى لأى أعطال.

ونوه "سويلم"، بالتنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين، واستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات وتأمين احتياجات مياه الشرب خلال إجازة العيد.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ جميع أجهزة الوزارة لقرار رفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتى تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية حيث تواصل أجهزة الوزارة متابعة حالة المنظومة المائية خلال إجازة العيد بمختلف المحافظات.

كما تواصل أجهزة الوزارة التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والعمل على إزالتها في مهدها لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين .

وعلى صعيد آخر يستمر توافد الزوار على حدائق الرى بالقناطر الخيرية للاحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة ، كما يستمر توافد الزوار على المركز الثقافى الإفريقى والنصب التذكارية لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالي.