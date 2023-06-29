إقبال كثيف من المواطنين بثاني أيام عيد الأضحى على حديقة الحيوان.. صور

شهدت حديقة الحيوان اليوم إقبالاً كثيفًا من الزوار، للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وحرصت الأسر على التوافد إلى الحديقة مع أبنائهم، للاستمتاع بتلك المناسبة السعيدة.

ورصدت عدسة “صدى البلد”، صوراً من داخل حديقة الحيوان بالجيزة، ونقل الأجواء الترفيهية الفريدة، ولحظات استمتاع الكبار والصغار.

وظهر الأطفال أثناء الرسم علي وجوههم بالألوان وشراء البلالين الملونة، والتفاعل مع الحيوانات بالتقاط الصور المختلفة معهم وإطعامهم رفقة الحراس.

يعتبر سعر تذكرة حديقة الحيوان خلال أيام عيد الأضحى 2023، من الأمور التي تشغل بال المصريين خاصة أن أسعارها في متناول أغلب المواطنين.

وأتمت حديقة الحيوان استعداداتها لـ استقبال الزائرين خلال أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 4 عصراً.

جدير بالذكر أن سعر تذكرة حديقة الحيوان خلال أيام عيد الأضحى 2023 مثل الأيام العادية حديقة الحيوانات بـ 5 جنيهات، بينما تبلغ قيمة التذكرة للأجانب 20 جنيهًا، إضافة إلى تذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات، ومن المتوقع أن تستقبل الحديقة من 40 لـ 60 ألف زائر خلال أيام العيد.

IMG-20230629-WA0026

IMG-20230629-WA0027

IMG-20230629-WA0028

IMG-20230629-WA0029

IMG-20230629-WA0024

IMG-20230629-WA0023

IMG-20230629-WA0025

IMG-20230629-WA0020

IMG-20230629-WA0021

IMG-20230629-WA0022

IMG-20230629-WA0016

IMG-20230629-WA0017

IMG-20230629-WA0018

IMG-20230629-WA0019

IMG-20230629-WA0014

IMG-20230629-WA0015

IMG-20230629-WA0012

IMG-20230629-WA0011

IMG-20230629-WA0013

IMG-20230629-WA0006

IMG-20230629-WA0007

IMG-20230629-WA0008

IMG-20230629-WA0009

IMG-20230629-WA0010

IMG-20230629-WA0004

IMG-20230629-WA0005

IMG-20230629-WA0003