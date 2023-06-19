فسحتك في حديقة الحيوان| السباع والنمور في انتظارك خلال عيد الأضحى.. والتذكرة بـ 5 جنيهات

حديقة الحيوان : استعدادات هائلة لاستقبال الزوار خلال أيام عيد الأضحى

سعر تذكرة الحديقة 5 جنيهات و 20 جنيها لغير المصريين

الحديقة يمكنها استيعاب من 40 لـ 60 ألف زائر خلال أيام العيد



تستعد حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال عيد الأضحى 2023 من خلال عدة إجراءات، حيث تمتلك مصر عدد 8 حدائق حيوان منهم حديقة الحيوان بالجيزة وحديقة الأسماك بالقاهرة وحديقة الحيوان بكفر الشيخ والإسكندرية والشرقية والفيوم وبنى سويف وطنطا حيث تضم كل حديقة أعداد وأنواع حيوانات قادرة على إسعاد زائريها.

وفى هذا الصدد ، أكدت الدكتورة مها صابر مدير حديقة الحيوان بالجيزة، أن هناك استعدادات كبيرة تقوم بها الحديقة لاستقبال عيد الأضحي ، مشيرة إلى أنه سيتم إلغاء جميع إجازات العاملين بالحديقة خلال أيام عيد الأضحي، كما سيتم تجهيز الاسعافات والمطافئ داخل الحديقة لتكون على استعداد فى حال حدوث أى شيء داخل الحديقة .



ونوهت "صابر" خلال تصريحات لـ "صدي البلد " إلي أنه يتم تطهير بوابات الحديقة يوميا مع اتخاذ جميع إجراءات التعقيم منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن ، موضحة أن هناك العديد من الأنشطة الترفيهية مثل البدالات النهرية، والطفطف وسينما 3d، وسيارات الجولف والتى يمكن لأى زائر الاستعانة بها بشكل خاص ، وكذلك الملاهي.



وقالت "مدير حديقة الحيوان " إن سعر تذكرة الحديقة 5 جنيهات و 20 جنيها لغير المصريين، وتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات ، لافتة إلى أن الحديقة يمكنها استيعاب من 40 لـ 60 ألف زائر خلال أيام العيد.

وتابعت قائلة :"رسوم دخول المتحف الحيواني بالحديقة 10 جنيهات للفرد، و5 جنيهات للفرد رسوم دخول بيت الضباع، و20 جنيها للفرد سعر دخول حديقة الطفل داخل حديقة الحيوان" .



ومن جانبه، أكد اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان بوزارة الزراعة، أن حديقة الحيوان جزء من تاريخ مصر، وأن وزارة الزراعة تولى اهتمام كبير بتطوير الحديقة.

وأضاف خلال تصريحات له أن منظومة النظافة أصبحت على أعلى مستوي، و أصبح من أهم مميزات الحديقة الآن هو النظافة، و الحفاظ على صحة الحيوانات، وأن وزير الزراعة يتابع عمليات التطوير في الحديقة بشكل مستمر.

ولفت إلى أن الحديقة مهتمة بضم حيوانات جديدة، وخدمة تنقل المواطنين وهناك كراسي خشبية لـ استمتاع المواطنين و الأسر بالجلوس.

وتابع أن الحديقة تتيح الدخول بـ وجبات خفيفة لـ الزوار، وذلك لآن المعظم يأتى من أماكن بعيده ويريدون الجلوس لوقت طويل في الحديقة.

وأشار إلى أنه تم ضم حيوانات جديدة مثل الزرافة، سبع البحر، النمور البلغارية، وحيوانات كثيرة لم تكن موجودة.

وأوضح أن الحديقة تقوم بتبديل الحيوانات، مع الحدائق العالمية، وأن ما تضيفه الحديقة من حيوانات جديدة لا يكلف الدولة أي شيء، ولن يتم عملية تبديل، معلقًا:"بنبدل سيد قشطة لـ الحدائق ونحصل على حيوانات غيره".

وكشف أن الحديقة بها حيوانات مميزة يستمتع بها الأطفال، منها الشمبانزي، الزرافة، وسبع البحر، وسيد قشطة، والسباع، والنمور المختلفة، و حيوانات كثيرة مميزة".