طارق الإيباري يهنئ والده المؤلف المشهور بعيد ميلاده على إنستجرام.. شاهد

هنأ الفنان طارق الإبياري والده المؤلف أحمد الابياري بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشارك طارق صورة جديدة لهما، وعلق قائلاً:"كل سنة وحضرتك طيب يا استاذي وحبيبي وصاحبي اللي بيضحكني وبابا الجميل".

احتفل الفنان طارق الاببارى، خلال زيارته لمستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة شمال الأقصر، مع الاطفال مرضي السرطان، بعد تفقده أقسام المستشفى، وأشاد الابياري بالمجهود المبذول بالمستشفي في علاج المرضي، وذلك على هامش مشاركته بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فى دورته الثانية عشرة التى أقيمت بالأقصر.

وشارك الفنان طارق الاببارى، الأطفال الغناء في حفل ترفيهي من أجل إسعادهم والالتفاف حوله والغناء معهم وردد معهم أغنية الفنان أحمد سعد " ايه اليوم الحلو ده.. ايه الناس الحلوة دي "وسط حالة من السعادة والفرحة للأطفال المرضي بالمستشفى.

كما قام الأطفال بالتقاط الصور التذكارية معهم ، وسط جو من السعادة والفرحة للاطفال، مؤكدا ان رؤية الابتسامة على وجوه الأطفال المرضي أسعده كثيرا مطالبا جميع الفئات بدعم المستشفى ومشاهدة الانجازات التي تحققت على ارص الحضارة ، مؤكدا أن مستشفى سفاء الاورمان تضرب المثل في تخفيف العبء عن اهالى الصعيد وعلاج المرضي بالمجان.

ورافق فريق العلاقات العامة الفنان طارق الابيارى، أقسام المستشفى المختلفة وأبدى إعجابه الشديد بنظام العمل والخدمات الطبية المقدمة بصورة يومية للمرضى من محافظات الصعيد المختلفة (الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد).