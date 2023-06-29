عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سينما الشعب تكشف عن إيرادات الأفلام في أول يوم بـ عيد الأضحى

صدى البلد

كشفت الصفحة الرسمية لسينما الشعب وقصر السينما والثقافة السينمائية عن إجمالي إيرادات سينما الشعب فى أول أيام عيد الأضحى والتى بلغت 210 آلاف جنيه.

وكتبت الصفحة الرسمية لسينما الشعب :" 210 ألف ايرادات سينما الشعب أول أيام عيد الأضحى". 

توزيع أفلام عيد الأضحى سينمات الشعب:
فيلم «بيت الروبي»
قصر السينما بجاردن سيتي
قصر ثقافة دمنهور
قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية
قصر ثقافة السادات بالمنوفية
قصر ثقافة العريش بشمال سيناء
قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية
فيلم «البعبع»
قصر ثقافة الإسماعيلية
قصر ثقافة السويس
قصر ثقافة الأقصر
قصر ثقافة كفر الشيخ
قصر ثقافة المحلة
قصر ثقافة روض الفرج
فيلم «تاج»
مكتبة البحر الأعظم بالجيزة
قصر ثقافة شرم الشيخ
قصر ثقافة بور سعيد
قصر ثقافة أسيوط
قصر ثقافة قنا
قصر ثقافة الوادي الجديد
قصر ثقافة طنطا
قصر ثقافة شبين الكوم
وتأتي مواعيد عرض أفلام عيد الأضحى في سينما الشعب في حفلات 10 صباحًا، حفلات 12 ظهرًا، حفلات 3 مساءً، حفلات 6 مساءً، حفلات 9 مساءً، حفلات 12 منتصف الليل.

أسعار تذاكر سينما الشعب

وتعرض الأفلام في الأيام العادية بالحفلات الصباحية بسعر 20 جنيهًا عدا يومى الجمعة والسبت، فيما تأتى أسعار التذاكر في الإجازات الرسمية متضمنة إجازة عيد الأضحى المبارك بسعر 40 جنيهًا.

أفلام عيد الأضحى أول أيام عيد الأضحى ثقافة كفر الشيخ ثقافة شبين الكوم ثقافة العريش سينما الشعب فيلم بيت الروبى قصر السينما والثقافة قصر ثقافة الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

زمالك دوري الأبطال «في المشمش».. لوائح الكاف واتحاد الكرة تحرم الأبيض قاريا

للمرة الأولي في تاريخه| سيناريوهات اقتناص بيراميدز لقب الدوري من الأهلي

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

الأرز والسكر بـ12 والزيت بـ30..زيادة دعم السلع التموينية..وهذه قائمة أسعار يوليو 2023

فى ثاني أيام العيد.. هبوط بأسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

الأيام المعدودات .. علي جمعة يكشف أسرارها وأعظم العبادات فيها

أخبار التعليم| الدرجات حلوة.. بشرى سارة من كنترولات الثانوية العامة.. جامعة القاهرة تقفز خلال عام 184 مركزًا بالتصنيف الإنجليزي كيو إس

تطبيق خطير احذر من تثبيته.. ما هو واتساب الوردي WhatsApp Pink؟

لماذا كان المصريون القدماء ينحرون الماشية في الأعياد؟.. تفاصيل مدهشة

فيسبا ميكي ماوس 2023 بسعر 145 ألف جنيه| صور

أيكيا أبرزها .. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر بالمقاطعة نصرة للمصحف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيء في منزلك به بكتيريا أكثر من الحمام.. فيديو يكشف التفاصيل

طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طفلة مصرية تلفت الانتباه.. هل تشبه النجمة العالمية سيلينا جوميز؟|شاهد

غسل أسنان الخروف بمعجون.. رجل يثير إعجاب المتابعين بأسرع طريقة لتنظيف الأضحية

فيديو

عثروا على جثته بعد 5 أشهر من اختفائه.. تفاصيل وفاة نجم شهير |فيديوجراف

لن تصدق.. رضا البحراوي يكشف عدد زوجاته وأبنائه ومهنته قبل الغناء «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ