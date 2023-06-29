سينما الشعب تكشف عن إيرادات الأفلام في أول يوم بـ عيد الأضحى

كشفت الصفحة الرسمية لسينما الشعب وقصر السينما والثقافة السينمائية عن إجمالي إيرادات سينما الشعب فى أول أيام عيد الأضحى والتى بلغت 210 آلاف جنيه.

وكتبت الصفحة الرسمية لسينما الشعب :" 210 ألف ايرادات سينما الشعب أول أيام عيد الأضحى".

توزيع أفلام عيد الأضحى سينمات الشعب:

فيلم «بيت الروبي»

قصر السينما بجاردن سيتي

قصر ثقافة دمنهور

قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية

قصر ثقافة السادات بالمنوفية

قصر ثقافة العريش بشمال سيناء

قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية

فيلم «البعبع»

قصر ثقافة الإسماعيلية

قصر ثقافة السويس

قصر ثقافة الأقصر

قصر ثقافة كفر الشيخ

قصر ثقافة المحلة

قصر ثقافة روض الفرج

فيلم «تاج»

مكتبة البحر الأعظم بالجيزة

قصر ثقافة شرم الشيخ

قصر ثقافة بور سعيد

قصر ثقافة أسيوط

قصر ثقافة قنا

قصر ثقافة الوادي الجديد

قصر ثقافة طنطا

قصر ثقافة شبين الكوم

وتأتي مواعيد عرض أفلام عيد الأضحى في سينما الشعب في حفلات 10 صباحًا، حفلات 12 ظهرًا، حفلات 3 مساءً، حفلات 6 مساءً، حفلات 9 مساءً، حفلات 12 منتصف الليل.

أسعار تذاكر سينما الشعب

وتعرض الأفلام في الأيام العادية بالحفلات الصباحية بسعر 20 جنيهًا عدا يومى الجمعة والسبت، فيما تأتى أسعار التذاكر في الإجازات الرسمية متضمنة إجازة عيد الأضحى المبارك بسعر 40 جنيهًا.