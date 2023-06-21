سعر التذكرة يبدأ من 20 جنيهًا.. طرح فيلم "بيت الروبى" بسينما الشعب اليوم

تبدأ الهيئة العامة لقصور الثقافة في طرح فيلم “بيت الروبي” للنجم كريم عبد العزيز، في دور العرض السينمائي التابعة لها من خلال مشروع "سينما الشعب" اليوم كأول أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، وتزامنًا مع طرح الفيلم في دور عرض السينما التجارية ابتداء من اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023.

وتعرض الأفلام في الأيام العادية بالحفلات الصباحية بسعر 20 جنيهًا عدا يومى الجمعة والسبت، فيما تأتى أسعار التذاكر في الإجازات الرسمية متضمنة إجازة عيد الأضحى المبارك بسعر 40 جنيهًا.

في مفاجاة شهدها العرض الخاص لفيلم كريم عبد العزيز بيت الروبي حضور على نجل كريم عبد العزيز في أول ظهور له.

كما حضر العرض الخاص نور اللبنانية وتارا عماد وكريم محمود عبد العزيز وأحمد مراد .

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز بيت الروبي عن طرح الفيلم ابتداء من مساء غدا الأربعاء فى 102 دار عرض على مستوى أنحاء الجمهورية.

ونشرت الشركة خريطة الفيلم وأسماء جميع السينمات التى يتواجد فيها الفيلم لبدء حجزه عن طريق أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة فى حجز التذاكر أون لاين.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي الأغنية الدعائية للفيلم “سمع هس” والتى يقوم بغنائها كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ومحمود العسيلي.

الأغنية من كلمات فليبينو وألحان و توزيع أحمد طارق يحيى ومن إخراج بيتر ميمي.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي البرومو الرسمي له استعداد لعرضه فى السينمات يوم 21 من شهر يونيو الجارى.

وظهر فى البرومو الإعلامية منى الشاذلي والتى تظهر ضمن أحداث الفيلم كضيفة شرف، كما قام كريم عبد العزيز بالغناء ضمن أحداث الفيلم لتكون هذه هي المرة الأولى الذى يخوض فيها تجربة الغناء. الفيلم يتم طرحه مع احتفالات عيد الأضحي ويستمر حتى نهاية موسم الصيف فى مصر وباقى الدول العربية.





فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.

أما كريم عبد العزيز فيتعاون مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني والجزء الثالث، وكان مقررا التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" في رمضان المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024 حسبما أعلن كريم عبد العزيز بسبب أن العمل ضخم إنتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات.