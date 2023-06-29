عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

محمد الصاحي يكتب : الملتقى العماني.. ومد جسور الثقافة والتواصل

محمد الصاحى
محمد الصاحى

على مدار أيام استضافت القاهرة الملتقى الصحفي العماني المصري، الذي نظمته جمعية الصحفيين العمانية بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان بالقاهرة والذي عقد بالمتحف القومي للحضارة المصرية، ليجمع الملتقى بين عظمة المكان وتفرد الحدث لمد جسور التواصل بين الشعبين الشقيقين المصري والعماني ويكون شاهدا على ما يجمعهما من علاقات فريدة ومتميزة.


فكرة إقامة الملتقى المصري العماني حققت نجاحات كبرى في تطور العلاقات بين الشعبين الشقيقين منذ اللحظة الأولى لعقد الملتقى مرورا بتنظيمه وجلساته ووصولا الى بروتوكولاته وتفاهماته ، بعدما حقق أيضا نجاحات في عدد من الدول والعواصم الأوروبية، حتى تم اختيار القاهرة لتكون أول دولة عربية يقام فيها الملتقى، عقب الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق للقاهرة في 21 مايو الماضي.

 

استمد الملتقى نجاحه من عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وسلطنة عمان، وهو ما كشفه الإقبال الكبير على جلساته وفعالياته، مما جعل اقل ما يوصف به بأنه كان بمثابة تظاهرة إعلامية ثقافية مشتركة تجمع أبناء الشعبين الشقيقين، كذلك المشاركة الواسعة من الرموز الصحفية والإعلامية والأدبية والمفكرين في كل من البلدين الشقيقين في مقدمتهم السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة، والدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية، والكاتب والاديب العماني الكبير أحمد الفلاحي، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية المصرية الأسبق، والدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة المصري الأسبق، والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين.

الفكرة الأجمل في هذا الملتقى أنه لم يكن لقاء من خلف حجاب أو عبر الوسائط الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أنه كان لقاء مباشر التقى فيه الكتاب والمفكرون وجها لوجه يتبادلون الثقافات والعادات والتقاليد كما يتبادلون الأفكار والطموحات، إيمانا من الجميع بدور الفكر والثقافة والفن في نهضة الشعوب، وهو ما جعل فكرة هذا الملتقى رائدة -أتمنى تعميمها- لما فيها من تواصل مباشر وترسيخ للمفهوم الأدق للملتقيات ونشر للثقافات.

لم تقتصر فعاليات الملتقى على الجانب الرسمي أو الكلمات الدبلوماسية بقدر ما كان فيها حميمية ومودة، وتعبير صادق عن ما يجمع الشعبين المصري والعماني، وما بينهما من علاقات ضاربة بجذورها في التاريخ، وارادة سياسية حقيقية على جعل تلك العلاقات نموذجا فريدا في تطور وتكامل مستمر، وما شهده الملتقى من تبادل ثقافي ونقل للثقافة العمانية وترسيخ صورة حية عن شعبها الكريم، وطبيعتها الساحرة الخلابة وفنها الراقي.


ومن أكثر الشواهد على عظمة الملتقى الصحفي العماني المصري حالة العرفان التي تحدث عنها الوفد العماني بقاماته الصحفية والأدبية عن الدور المصري في التطوير والإشراف على النتاج الثقافي العماني فى فترة ثمانينيات القرن الماضى، وتكريم رواد العمل الصحفى المصريين ممن قامت على أيديهم الصحافة العمانية فى بداية السبعينيات، وهو أكبر دليل على وفاء الشعب العماني وتقديره لكل من ساهم في تقديم نهضة لوطنه ورفعته.

الدكتور محمد بن مبارك العريمي السفير عبدالله بن ناصر السفير عبدالله بن ناصر الرحبي القومي للحضارة المصرية المتحف القومي للحضارة المصرية الملتقى المصري العماني جمعية الصحفيين العمانية سفارة سلطنة عمان سفير سلطنة عمان بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

زمالك دوري الأبطال «في المشمش».. لوائح الكاف واتحاد الكرة تحرم الأبيض قاريا

للمرة الأولي في تاريخه| سيناريوهات اقتناص بيراميدز لقب الدوري من الأهلي

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

الأرز والسكر بـ12 والزيت بـ30..زيادة دعم السلع التموينية..وهذه قائمة أسعار يوليو 2023

فى ثاني أيام العيد.. هبوط بأسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

الأيام المعدودات .. علي جمعة يكشف أسرارها وأعظم العبادات فيها

أخبار التعليم| الدرجات حلوة.. بشرى سارة من كنترولات الثانوية العامة.. جامعة القاهرة تقفز خلال عام 184 مركزًا بالتصنيف الإنجليزي كيو إس

تطبيق خطير احذر من تثبيته.. ما هو واتساب الوردي WhatsApp Pink؟

لماذا كان المصريون القدماء ينحرون الماشية في الأعياد؟.. تفاصيل مدهشة

فيسبا ميكي ماوس 2023 بسعر 145 ألف جنيه| صور

أيكيا أبرزها .. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر بالمقاطعة نصرة للمصحف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيء في منزلك به بكتيريا أكثر من الحمام.. فيديو يكشف التفاصيل

طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طفلة مصرية تلفت الانتباه.. هل تشبه النجمة العالمية سيلينا جوميز؟|شاهد

غسل أسنان الخروف بمعجون.. رجل يثير إعجاب المتابعين بأسرع طريقة لتنظيف الأضحية

فيديو

عثروا على جثته بعد 5 أشهر من اختفائه.. تفاصيل وفاة نجم شهير |فيديوجراف

لن تصدق.. رضا البحراوي يكشف عدد زوجاته وأبنائه ومهنته قبل الغناء «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ