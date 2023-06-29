بتر الساق لإنقاذها| حادثة لسائحة تايلاندية تثير الجدل.. اعرف القصة كاملة

أثارت الجدل لقطات من مقطع فيديو صادم انتشرت على نطاق واسع لسائحة تايلاندية تعد بالغة من العمر 57 عامًا قد علقت ساقها في ممر متحرك بمطار بانكوك ليضطر المسعفون إلى القيام ببتر الساق لإنقاذها.

وكان من المقرر أن تستقل السائحة الرحلة من مطار دون موينج في مدينة بانكوك وذلك إلى مقاطعة ناخون سي ثامارات الجنوبية.

وتعثرت حقيبتها وذلك قبل أن تُجر ساقها اليسرى إلى تلك الآلة الموجودة في نهاية المشغل لتمزق الآلة عضلات الطرف والأوتار والعظام مما اضطر الفريق الطبي إلى قطع ساق السائحة اليسرى وذلك من فوق الركبة، لتنتقل إلى مستشفى بوميبول أدولياديج لتلقي العلاج فيما أمرت سلطات المطار بفتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث.