رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني فرصة لكل المصريين

‏قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحوار الوطني فرصة لكل المصريين للاستفادة منه وهذا منجز من إنجازات 30 يونيو.

وتابع هشام عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية له في فضائية "إكسترا نيوز"، نحن كنا على بوادر حرب أهلية ونحن الأن على أعتاب الجمهورية الجديدة التي تبنى خطوة بخطوه ونحن الأن في حالة حوار وطني الذي يعبر عن رقي سياسي وهو خطوة من الخطوات المهمة التي تتم في عملية الإصلاح السياسي في مصر.

الإصلاح السياسي

وأضاف أن عملية الإصلاح التي بدأت منذ فترة منذ أن أعلن الرئيس السيسي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومن ثم إلغاء حالة الطوارئ.