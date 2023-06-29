ماذا تحقق بعد 4 أسابيع من الحوار الوطني؟.. عماد الدين حسين يجيب

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن بعد مرور ٤ أسابيع على بدء جلسات الحوار الوطني فإنه تحقق الكثير من الأمور الجيدة وذلك بشهادة المعارضين والمؤيدين، مشيراً إلى أن تم عقد عشرات الجلسات في كل محور من محاور الحوار الوطني.

وأضاف "عماد الدين حسين" خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز، أن ظهر هناك بعض التوافقات في بعض الجلسات وبعض القضايا مثلما حدث في جلسة قانون الوصاية وقضية العنف الأسري.

وتابع عماد الدين حسين، أن هناك موضوعات تم مناقشتها خلال الجلسات الماضية ولكن لابد من مزيد من البحث داخل هذه الموضوعات حتى يتم مناقشتها بشكل كافي للخروج لحل أمثل.