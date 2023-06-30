تحرك عاجل من صندوق النقد بشأن أوكرانيا

أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مساء أمس الخميس، مراجعته الأولى لبرنامج قرض لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار، مما يسمح لكييف بسحب 890 مليون دولار على الفور لدعم الميزانية في الوقت الذي تشن فيه هجوماً كبيراً مضادًا للعملية العسكرية الروسية.

وترفع موافقة المجلس إجمالي ما تسحبه أوكرانيا بموجب البرنامج الذي تم إطلاقه في 31 مارس/آذار إلى حوالي 3.6 مليار دولار حتى الآن.

وقال صندوق النقد الدولي إن السلطات الأوكرانية حققت "تقدمًا قويًا" نحو الوفاء بالتزامات الإصلاح في ظل "ظروف صعبة".

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه لن يقبل أي اقتراح سلام يحول الحرب الروسية في بلاده إلى صراع مجمّد.

وأشارت تصريحات زيلينسكي، في خطاب ألقاه أمام البرلمان في يوم الدستور الأوكراني، إلى أنه لا يزال يعارض أي خطة سلام تبقي على المكاسب التي حققتها روسيا على الأرض، وقال: "أوكرانيا لن توافق على أي شكل من أشكال الصراع المجمّد".

ووضع زيلينسكي "صيغة" سلام من 10 نقاط تشمل استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، وانسحاب القوات الروسية، واستعادة حدود الدولة الأوكرانية.

ويأتي تصريحه بعد زيارة مبعوث الفاتيكان إلأى كييف، والذي وصل موسكو، الأربعاء، في مسعى للقيام بوساطة لوقف الحرب بين الجانبين.