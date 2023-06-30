توتا صرخ|محمد عبدالرحمن يكشف كواليس أول مرة يكلم أمير كرارة في التليفون.. فيديو

‏قال الفنان أمير كرارة إنه يحب الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" من فترة كبيرة قبل شهرته وأنه قام بالاتصال به في بداياته بسبب دور قام به قائلا: "جبت رقم توتا واتصلت به وكان بيضحكني اوي".

كواليس مكالمة أمير كرارة



‏وتابع الفنان محمد عبد الرحمن "توتا"، خلال لقائه ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، تقديم الإعلامية "منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن الفنان أمير كرارة اتصل به وأثنى على دوره وعبر عن حبه الشديد له دون أن يخبره من هو قائلا: "أمير كرارة قال لي أنا كل يوم بعيد الحلقات تاني وانت بتموتني من الضحك وفي الاخر قال لي انا واحد كدة اسمه أمير كرارة روحت صرخت في التليفون من المفاجأة".