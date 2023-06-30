في ذكراها.. قصة أزمة ليلى حمدي المالية قبل وفاتها

يوافق اليوم الجمعة 30 يونيو، ذكرى رحيل الفنانة ليلى حمدي، التي ولدت في 7 أغسطس عام 1929، ورحلت بمثل هذا اليوم في سن صغير عام 1973، عن عمر يناهز الـ44 عامًا.

اشتهرت الفنانة ليلى حمدي، بلقب (رفيعة هانم)، وذلك بعد ما اتخذها الرسام رخا، لتكون موديل لهذه الشخصية الكاريكاتورية.

ليلى حمدي وحياتها

تلقت ليلى حمدي، دراستها بمدرسة المعلمات بسوهاج، وتزوجت من تاجر اسمه (عواد الزياتي)، وكان عمدة القلج بمحافظة القليوبية، ورزقت منه بابنها الوحيد (عماد).

تزوجت عام 1958 من الفنان الراحل سمير ولي الدين (والد الفنان الراحل علاء ولي الدين)، لكنها لم تُرزق منه بأبناء.

ليلى حمدي ومشوارها الفني

احترفت ليلى حمدي الفن بعد طلاقها من زوجها الأول، وكان أول أعمالها فيلم "بين قلبين" عام 1953.

قدمت ليلى حمدي 55 عملًا فنيًا في 20 عامًا، من أشهرها: (سكر هانم، لوكاندة المفاجآت، إسماعيل يس في الأسطول، إسماعيل يس في جنينة الحيوانات)، وغيرها.

ليلى حمدي وأدوارها

كانت ليلى حمدي، الخادمة السمينة في "سكر هانم"، والتلميذة المشاكسة في "شارع الحب"، وزوجة عباس الزفر في "إسماعيل ياسين في الأسطول"، لتشارك فيما يقرب من 25 عملا سينمائيًا.

ليلى حمدي ووزنها

بعد فترة من عمل ليلى حمدي، في السينما ازداد وزنها، فبدأت تبتعد عن الفن بشكل ملحوظ، فلم تظهر إلا في أدوار هامشية، منها فيلم "صغيرة على الحب"، لتترك الفن وتتجه إلى قراءة الفنجان، بحسب مجلة "الإذاعة" عام 1960.

ليلى حمدي وأزمات في حياتها

بعد تركها الفن مرت ليلى، بأزمات وضائقة مالية، حيث نشرت جريدة الأخبار قصة عجزها عن دفع إيجار منزلها، وسداد حساب البقال، بعد أن ظلت عاما كاملا بعيدة عن العمل السينمائي، وعندما علم المخرج الكبير السيد بدير بقصتها أرسل لطلبها، وقابلته بالفعل، وخصص لها دورا في فيلم "فتافيت السكر".