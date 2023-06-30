مي سليم ولقاء الخميسي تنعيان رئيس شبكة قنوات النهار

نعت كل من الفنانة مي سليم، والفنانة لقاء الخميسي، المخرج إيهاب أبو زيد رئيس شبكة تليفزيون النهار، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، إثر إصابته بأزمة قلبية.

وكتبت مي سليم عبر حسابها الشخصي “إنستجرام”: “لا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون، انتقل الي رحمة الله تعالي الأخ والزميل الغالي المخرج ايهاب ابو زيد رئيس قناة النهار، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته”.

بينما كتبت لقاء الخميسي عبر انستجرام: “رحل عنا الصديق والأخ الغالي إيهاب أبو زيد، الله يرحمك يا غالي يا طيب ويحسن إليك، مع السلامة يا صديقي ربنا يصبر اهل بيتك وكل حبايبك”.

وشغل "أبو زيد" عدة مناصب منهم بينها رئيسا لقناة المحور، ثم المدير التنفيذي لقناة DMC ومديرا لإدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وله خبرة كبيرة في مجال إخراج البرامج التليفزيونية تمتد لأكثر من عشرين عامًا فى مصر والوطن العربى عبر تاريخه المهني.