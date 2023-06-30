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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات أمام منازل قادة إسرائيل ضد التعديلات القضائية

مظاهرات أمام منازل
مظاهرات أمام منازل قادة إسرائيل ضد التعديلات القضائية

تظاهر عشرات المستوطنين ضد تعديلات “نتنياهو” القضائية والخطوات أحادية الجانب التي اتخذها الائتلاف، أمام منزل وزير جيش إسرائيل “يوآف جالانت” في “موشاف عميكام”، بالقرب من “زخرون يعقوب”.

 

كما تظاهر أيضا عشرات المستوطنين أمام منزل وزيرة حماية البيئة الإسرائيلي “عيديت سيلمان” في “رحوفوت”، كما تجري مظاهرات أمام منازل وزير القضاء “ياريف ليفين” في “موديعين” ووزير الزراعة “آفي ديختر” في عسقلان.

يشار إلى أن الاحتجاجات ضد تعديلات “نتنياهو” القضائية متواصلة للأسبوع السادس والعشرين وزادت وتيرتيها بعد فشل المحادثات بين الائتلاف والمعارضة للوصل إلى حلول وسط في النقاط الخلافية والتي أبرزها سبب المعقولية وبند تجاوز المحكمة العليا وتشكيل لجنة اختيار القضاة.

 

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