طاقة النواب: كلمة الرئيس في ذكرى 30 يونيو كشفت حقائق وتحديات مواجهة الإرهاب

أكد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمناسبة ذكرى 30 يونيو كشفت حجم التحديات التي واجهتها مصر في فترة عصيبة من تاريخها في مواجهة الإرهاب والمؤامرات الخارجية وكيف عبرت مصر إلى بر الأمان والبناء والتنمية.

وقال حسام عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين إن كلمة الرئيس كشفت أيضا حجم التضحيات والبطولات للقوات المسلحة، موجها التحية في هذ اليوم إلى القوات المسلحة والشرطة المصرية على ما قدموا من شهدا وتضحيات .

وقال رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن كلمة الرئيس في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة كشفت أيضا أن ثورة 30 يونيو كما كانت انتفاضة الشعب في وجه الإرهاب والفساد كانت أيضا بداية لطريق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة والإنجازات.

وأضاف حسام عوض الله أن كلمة الرئيس أيضا ثمنت وأكدت على دور الشعب المصري وهو الدور الوطني الذى لعبه المصريين ووقوفهم صفا واحدا لحماية وطنهم العزيز، في مواجهة الظلام دم ون خوف حيث أجهل خروج المصريين العالم حيث كانت 30 يونيو من أعظم الثورات البيضاء في العالم أكدت قوة الشعب وفطنته وقوته للوقوف ال جانب خياراته وهو حال الشعب المصرى على مر التاريخ حيث أثبت قدرته على حماية الوطن والوقوف فى وجه كل من حول النيل من قدراته أو من مؤسسات الدولة سعى لتخريب تدمير .

وأوضح عوض الله أن ثورة 30 يونيو لم تكن مج د ثورة لإسقاط نظام أو مؤازرة زعيم اختاره الشعب ولكن كانت بداية عهد بناء جديد بقيادة الرئيس السيسي الذي خاض أعظم تحدي في تاريخ مصر الحديث ورفض المساومة على تراب وطنه أو حرية شعبه وراهن عل قدر الشعب المصري في التصدي للإرهاب ثم في طريق البناء.



وشدد حسام عوض الله انه لولا ثورة 30 أيضا ما رأينا كم الإنجازات التي لم تتحقق على مدار عصور كاملة، في كل المجالات من طرق وكباري وصناعات وزراعة وبناء وتعطي ومدن جديدة ومبادرات صحية وزيادة دام التعليم والصحة وإنجازات الطاقة والكهرباء التي كانت تنقطع عن مصر بالساعات في فترة استيلاء الإخوان على الحكم وكل ذلك رغم من التحديات الداخلية والعالمية التي تواجه مصر والعالم منذ أزمة كورونا حتى اليوم