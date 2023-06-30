من الدمار للإعمار.. ممشى النيل السياحي قبلة المواطنين بعد ثورة 30 يونيو

من المناطق التي تغيرت معالمها من الأسوأ إلى الأفضل بعد ثورة 30 يونيو بمحافظة بني سويف هي منطقة كورنيش النيل والتي تعد منطقة الممشى السياحي حاليا “ممشي بني سويف السياحى The water Walk ” من أجمل المناطق السياحية التي يتوافد عليها المواطنون والسياح والزوار من أبناء محافظات مصر والأجانب.

تجدر الإشارة إلى أن الممشى السياحي للكورنيش بات متنفساً حضاريا ومقصدا سياحيا يقبل عليه أهالي وأبناء المحافظة للاستمتاع بالجو الرائع والمناظر الخلابة للنيل ليلا، بعد تطويره، إذ يعد أحد أهم المشروعات التي استهدفت تحسين جودة حياة المواطنين، ليكون متنفسا حضاريا وترفيهيا لأهالي المحافظة، بطول 1.5كم، حيث يتضمن الكورنيش العلوي والممشى السفلي وجراج بطاقة استيعابية يستوعب أكثر من 90 سيارة.

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