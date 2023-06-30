عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"وطني حبيبي" في انطلاق احتفالات قصور الثقافة بالدقهلية بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

صدى البلد

شهد مسرح بيت ثقافة تمي الأمديد بالدقهلية، احتفالية، مساء الخميس، تضمنت العديد من الفقرات الفنية، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بذكرى ثورة 30 يونيو.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، ثم كلمة سلطان جودة مدير البيت رحب فيها بالحضور موضحا أهمية الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، حين اختار أبناء الوطن المسار الصحيح، فهي قصة شعب قادر على التحدي والحفاظ على أرضه ووطنه.

عقب ذلك قدمت فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عادل الفقي مقطوعة موسيقية على ألحان ودارت الأيام، وأوبريت للأطفال وغناء جماعي على أغنية "وطني حبيبي وطني الأكبر".

ثم قدمت أمسية شعرية شارك فيها المواهب دنيا مصطفى، وكاظم الساهر بقصائد عن الشهيد منها "شهيد يا اما افتكرني، ٣٠ من شهر ٦ كانت ثورة في كل حتة، متدمعيش يا أم الشهيد، أنا الشهيد"، وقصيدة بعنوان "الوطن" للشاعر أيمن سلامة، أعقبها باقة من الأغاني.

txt

أقر الوصاية على عرش فاروق.. محطات في حياة محمد توفيق رئيس وزراء مصر

txt

هيئة قصور الثقافة تصدر ديوان الأميرة في زمان الرعود للشاعر جميل عبد الرحمن

الاحتفالية نظمت ضمن برنامج فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، وضمن فعاليات إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وجاءت بحضور محمد عبد المعطي عضو مجلس النواب، شوقي السعيد مدير إدارة الشباب والرياضة.

وفي سياق متصل نظمت مكتبة ميت سلسيل ورشة حكي عن ذكرى ثورة 30 يونيو، مع أيمن عبد العاطي لخص فيها عدة نقاط حول ما هي ثورة 30 يونيو، ودور الشعب فيها، رفض التدخل الأجنبي، توضيح دور الفئة الباغية فى نشر الفساد والدمار الذى أصاب مصر، صحوة الشعب ووقفته تحت راية واحدة وقيادة قوية، حماية الجيش لكل مقدرات الوطن.

كما أقامت مكتبة كفر الترعة الجديد محاضرة بعنوان "ذكرى ثوره٣٠ يونيو إرادة شعب"، تحدث فيها محمد السلاب، حول احتفال مصر بثورة ٣٠ يونيو التي سطرت خلالها جماهير بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحافظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القوية على أن الشعوب حينما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها عائق أنها غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث المعاصر، وكتبت بأحرف من نور ميلاد جديد من مسارات العمل الوطني المصري.

ثقافة ٣٠ يونيو الإنشاد الديني الهيئة العامة لقصور الثقافة الدلتا الثقافي السلام الجمهورى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الباص وقف فجأة.. إصابة 5 سياح إيطاليين أمام فندق مينا هاوس بالهرم

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

بعد إدانات عربية وعالمية.. تصريح مستفز من رئيس الوزراء السويدي بشأن حرق القرآن

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

10 أيام راحة.. حقيقة مد إجازة عيد الأضحى للموظفين والبنوك والثانوية العامة

طليقها أهان كرامتها وعايزة ترجعله.. كواليس إنهاء شاب حياة شقيقته بأوسيم

بتهمة العنصرية ضد المسلمين.. اعتقال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

ترشيحاتنا

قرارات عاجلة من الرئيس الفرنسي لمواجهة تزايد العنف في البلاد

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

موجودة من 4.6 مليار سنة.. قصة اليوم العالمي للكويكبات 2023

العربية اتفحمت.. ننشر الصور الأولى لاحتراق سيارة نقل مواد بترولية بأسيوط

مفيش أجازة .. عمال السكة الحديد شغّالين في عيد الأضحى | صور

إنشاء المدراس وضخ ملايين الدولارات.. كيف نهضت الدولة بالتعليم بعد 30 يونيو؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهوجويد.. أخطر نبات في بريطانيا يسبب مأساة لمراهق| صور

نشرة المرأة والصحة.. سعر قميص عمرو دياب.. نصائح لتخزين لحوم الأضحية لفترة طويلة

طريقة عمل فتة اللسان.. جديدة وغير تقليدية

نصائح لتخزين لحوم الأضحية لأطول فترة.. طبيب يوضح

فيديو

صراع بين الأهلي وبيراميدز لخطف لاعب الزمالك السابق.. فيديو جراف

رد فعل شيخ الأزهر وأمريكا بعد السماح بحرق المصحف.. فيديو جراف

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ