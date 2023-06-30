عصام هلال: ثورة 30 يونيو ملحمة أنقذت الوطن من الانهيار

تقدم النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى وزيري الدفاع والداخلية، وإلى عموم الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة .



وقال هلال، في بيان اليوم، إن ٣٠ يونيو، بمثابة ملحمة وطنية أنقذت الوطن من الانهيار، في ظل قيادة لا تعرف ولا تقدر قيمة الأوطان، و إنما تعلي مصلحتها ومصلحة جماعتها فوق كل اعتبار حتى الوطن نفسه والمصلحة العامة.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ثورة ٣٠ يونيو، استعادت الروح الوطنية المخلصة التي أنقذت البلاد، من الوقوع في براثن مخطط إخواني إرهابي، كان كفيلا -لاقدر الله- في حال استمراره بتدمير الوطن ودخوله في نفق مظلم، لا أحد يعلم نهايته وحجم خسائره، ولولا انتفاضة المصريون، وصلابة جيشنا الوطني، الذي يمثل درع البلاد وسيفها على مر العصور، في تلبية نداء الواجب الوطني، وحماية البلاد وصون مقدراتها، لم يكن المصريين لينعمو بالأمن والأمان والاستقرار الذي نعيشه اليوم .



ونوه هلال، بأن الرئيس السيسي استطاع لم شمل الجبهة الداخلية المصرية، وفضلا عن تعزيز القدرات الوطنية، على مختلف المحاور، بالإضافة إلى العمل على توفير حياة كريمة لكل المصريين، متوجها بالتحية لفخامة الرئيس السيسي، الذي أدى واجبا عظيما في خضم أزمة مصيرية في تاريخ الأمة المصرية، للمحافظة على الأمن والسلم المجتمعي، ومن ثم انطلقت مسيرة البناء والإعمار غير المسبوقة منذ عقود.



كما وجه عضو مجلس الشيوخ التحية لأرواح شهداء الوطن من الجيش والشرطة، الذين بذلوا الغالي، وضحوا بدمائهم لحماية الشعب المصري العظيم من قوى الشر والظلام، معربا عن أمله في استمرار قياداتنا المخلصة في إحراز التقدم على طريق التنمية الشاملة، لترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة، من أجل حياة أفضل يستحقها المصريون.