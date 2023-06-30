أضرار لا تعلمها.. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول اللحوم؟

بالرغم من الفوائد العديدة الموجودة في اللحوم الحمراء التي يستمتع بها الإنسان في طعامه ومائدته إلا أن الإكثار منها يمثل خطرا على صحته، كما أن المرضى الذين لديهم بعض الأمراض المزمنة في القلب والسكر وأمراض الكبد والكلى ينصح بأن يتناولوا اللحوم الحمراء بمقدار معين وبطريقة محددة؛ وذلك حتى لا تؤثر سلبيا على صحتهم وتزداد حالتهم سوءا، وفيما يلي أهم المخاطر والأضرار التي قد تسببها اللحوم الحمراء لجسم الإنسان وفقا لموقع هيلثي.

مرضى السكر

أكدت الأبحاث التي أجرها العلماء، أن تناول اللحوم بكثرة يضعف قدرة الكبد على تنظيم السكر وبالتالي يستمر ارتفاع نسبة السكر فيالدم، كما يشير الدكتور محمد الباسل استشاري الغدد الصماء إلى أن قدرة البنكرياس على تنظيم السكر في الدم تقل وتتأثر سلبيا معكثرة تناول اللحوم الحمراء؛ لذلك ينصح بالتقليل منها والاعتدال في تناولها بشرط أن تكون مسلوقة أو مشوية مع الابتعاد عن اللحوم الغنية بالدهون؛ حتى لا يرتفع مستوى الكوليسترول في الدم.

كما أكدت دراسة أجريت في سنغافورة عام 2013م أن اللحوم الحمراء تزيد منخطر الإصابة بمرض السكر بنسبة تصل إلى 50%، بخلاف النظام الغذائي النباتي الذي قلل نسبة الإصابة بالمرض إلى 14%.

أمراض القلب والضغط

أثبت العلماء أن تناول كميات كبيرة من اللحوم وخاصة إذا كانت متبلة بالتوابل والملح يزيد من ارتفاع ضغط الدم بصورة مفاجئة؛ لذلك ينصح الدكتورهيو توماس استشاري الطب العام بوزارة الصحة البريطانية بضرورة التقليل من تناول اللحوم الحمراء لمرض القلب واستبدالها باللحوم البيضاء الخفيفة كالأسماك والدواجن مع تقليل الملح في الطعام.

كما أشارت الأبحاث التي أجريت في جامعة كليفلاند إلى أن تناول اللحوم الحمراء بكثرة يؤدي إلى تدمير القلب والوفاة، كما نصحت أخصائية للتغذية في مؤسسة القلب البريطانية بضرورة تقليل تناول اللحوم لمرضى القلب وتعويض ذلك بالبروتينات الموجودة في الأسماك والدواجن والبقول والبيض والمكسرات.

وذلك لما تحتويه اللحوم الحمراء من دهون وأملاح ترفع نسبة الكوليسترول في الدم وتساعد على ترسيب الدهون على جدران الشرايين مما يؤدي إلى تصلبها والإصابة بجلطة والتأثير على صحة القلب.

أمراض الكبد

وما يحذر منه الأطباء وعلماء التغذية الإكثار من تناول اللحوم الحمراء؛ لأنها تؤثر سلبيا على مرضى الكبد لما تحتويه من دهون، وحتى إذا أزيلت الدهون منها فإن تكوين اللحوم الحمراء يحتوي على نسبة من الدهون، وهي تؤدي إلى إرهاق الكبد وإصابته بالخلل أو الغيبوبة الكبدية بسبب عدم تمثيل الدهون بصورة صحيحة مما يخلف نسبة كبيرة من السموم في الكبد والتي لها آثار سلبية على تركيز الإنسان ذهنيا وإصابته بالدوار.

وقد ذكر المتخصصون في مايو كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية أن الأشخاص أصحاب الكبد السليم القادر علىهضم الدهون بسهولة مهددون أيضا بخطر الإصابة بأمراض الكبد؛ لذا ينصح بمراجعة الطبيب المختص ليحدد الكمية المناسبة للاستهلاك من اللحوم الحمراء.

سوء الهضم

كثرة تناول اللحوم الحمراء قد تكون سببا مباشرا في الإصابة بكثير من أمراض الهضم والقولون العصبي والإمساك والإسهال؛ حيث أن اللحوم الحمراء تحتاج إلى المضغ الجيد قبل البلع وهذا لا يهتم به كثير من الناس؛ مما ينتج عنه مشاكل في المعدة وسوء الهضم والانتفاخ والإمساك أو الإسهال أو التقلصات.

كما أن اللحم لا يحتوي على كثير من الألياف التي تعتبر ضرورية لتسهيل عملية هضم الطعام في الأمعاء؛ وبالتالي فإن قلة الألياف يصيب الإنسان بعسر الهضم؛ لذلك ينصح خبراء التغذية بضرورة تناول الألياف إلى جانب اللحوم الحمراء مثل السلطة والخضروات والفاصوليا والبقوليات وغير ذلك؛ حتى يتمكن الإنسان من هضم اللحوم الحمراء بسهولة دون الإصابة بعسر الهضم وأمراض المعدة والأمعاء.

الإصابة بالسرطان

أكدت منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان في الدول الغنية والمتقدمة أكبر بكثير من الدول النامية، وقد أشار الباحثون إلى أن السبب في ذلك هو زيادة تناول اللحوم التي تتسبب في الإصابة بمرض السرطان، وقد ذكرت دراسة إنجليزية أن معدل الإصابة بالسرطان ارتفع بنسبة 40% لدى متناولي اللحوم الحمراء أكثر من الأشخاص النباتيين.

كما أثبتت دراسات أخرى أجريت في أمريكا وخاصة في كلية الطب بجامعة هارفارد أن الإصابة بمرض سرطان القولون ترتفع بين متناولي اللحوم الحمراء بكثرة أكثر من غيرهم الذين يتناولونها بقلة.

وقد أرجع العلماء سبب ذلك إلى أن اللحوم الحمراء تحتوي على مادة كيميائية تسمى (الأمينات الحلقية غير المتجانسة) وهي تتكون أثناء طهي اللحوم تحت درجة حرارة عالية فتتحول إلى مادة مسرطنة، وكذلك في اللحوم المصنعة توجد مادة النيتريت لحفظ اللحوم وهذه المركبات تتحول في الجسم إلى مركب النيتروز الأميني الذي يزيد من معدل الإصابة بمرض السرطان.

كما يذكر بعض العلماء أن الإكثار من تناول اللحوم الحمراء يزيد من وزن الجسم وهو يهدد بالإصابة بالسرطان كما أشارت العديد من الأبحاث.

السكتة الدماغية

أثبتت دراسة في السويد عام 2010م أجريت على أكثر من 30000 سيدة من المكثرات في تناول اللحوم الحمراء، وقد أثبتت الدراسة أن استهلاك حوالي 120جم من اللحوم الحمراء يوميا يزيد من خطر إصابتهن بالسكتة الدماغية التي نتجت عن إعاقة التدفق الدموي إلى المخ بنسبة تصل إلى 42% بالمقارنة بالسيدات اللواتي يتناولن أقل من 30 جم من اللحوم الحمراء يوميا.

مرض النقرس

يعتبر النقرس من الأمراض التي يصاب بها الأشخاص الذين يكثرون من تناول اللحوم مما ينتج عنه اختلال التمثيل الغذائي للبروتينات في الجسم وبالتالي تترسب أملاح حمض البول في الجسم وترتفع نسبة البوليك في الدم بسبب عجز الكلى عن التخلص منه؛ فيترسب في الدم والمفاصل.

لذلك يسمى هذا المرض مرض الأغنياء والفقراء وهو يصيب الرجال أكثر من النساء كما يرتبط كثيرا بزيادة الوزن، وقد أشارت بعض الأبحاث أنه يمكن أن تكون له أسباب وراثية، ومن المعروف أن هذا المرض (مرض النقرس) يسبب الألم والالتهاب والتورم الناتج عن سوء التغذية والإفراط في تناول أنواع معينة من العقاقير أو شرب الكحوليات.

إن مخاطر الإكثار من اللحوم الحمراء أكثر من فوائدها للإنسان لذلك يجب أن يعيد الإنسان النظر في نظامه الغذائي؛ حتى يحتفظ بصحته سليمة بقدر الإمكان، وفي سبيل الحفاظ على الصحة ينصح بتناول ما لا يزيد عن 100 جم من اللحوم الحمراء ثلاث أو أربع مرات أسبوعيا حسبما أشار مجلس السرطان الأسترالي.

كما ينصح بتجنب اللحوم المصنعة بجميع أنواعها، كما ينصح الخبراء بضرورة تناول بعض الألياف مثل الخضروات التي تساعد على هضم اللحوم الحمراء وتحمي الجسم من مخاطرها.

ومما ينصح به أيضا ضرورة إزالة الدهون من اللحوم قبل طاهيها مع إضافة الليمون إلى الحساء والبقدونس وتقليل نسبة الملح في الطعام، كما يجب شوي اللحوم أو سلقها وعدم تحميرها وإضافة بعض الخضروات لها مع الحذر من تناول النشويات معها حتى لا تحدث مشاكل في الهضم أو الأمعاء والمعدة.

وأخيرا ينصح الخبراء بشرب كميات كبيرة من المياه؛ لأنها تساعد على الهضم مع وضع الحساء داخل الثلاجة ونزع طبقة الدسم منها، ومنالنصائح الجميلة والمفيدة بصفة عامة المشي لمدة نصف ساعة على الأقل للتخلص من السموم التي قد تتكون في الجسم بسبب اللحوم الحمراء.