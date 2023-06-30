الصفاقسي يهدي الترجي المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

اكتسح فريق الترجي نظيره اتحاد تطاوين، بسداسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري التونسي.

وجاءت سداسية الترجي عن طريق كلا من ياسين مرياح هاتريك من 3 ركلات جزاء في الدقائق 25، 32، 45+1، ومحمد بن حمودة في الدقيقة 51، وزياد بريمة في الدقيقة 60، وأخيرًا صابر بوجرين في الدقيقة 66.

بينما جاء هدف اتحاد تطاوين عن طريق ماكموس ديالو في الدقيقة 55.

على الجانب الأخر، تعادل الاتحاد المنستيري بنتيجة 1-1 أمام الصفاقسي تحت قيادة حسام البدري، وجاء هدف الاتحاد عن طريق محمد أمين بوزيان في الدقيقة 39، بينما جاء هدف الصفاقسي عن طريق أشرف حباسي في الدقيقة 66.

وبهذه النتائج، يهدي فريق الصفاقسي نظيره الترجي المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بجوار النجم الساحلي المتوج بالدوري التونسي.