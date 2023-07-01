فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن اقتراب بيراميدز من ضم إمام عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب فرج عامر : إمام عاشور على أعتاب بيراميدز.



يذكر ان كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل انضمام إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك السابق والحالي لميتيلاند الدنماركي، إلى الأهلي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن الأهلي قد حصل على توقيع إمام عاشور، ليكون لاعبًا في صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوكً": "النادي الأهلي اتفق مع اللاعب والنادي الدنماركي علي إعارة إمام عاشور بأكثر من 50 مليون جنيه لمدة موسم واحد فقط".