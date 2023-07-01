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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيسان الجزائري والإيراني يتفقان على تعزيز التعاون المشترك

صدى البلد

اتفق الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والإيراني إبراهيم رئيسي، على تعزيز التعاون المشترك وتسريع اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التي تلقاها تبون، /الجمعة/، من الرئيس الإيراني، والتي هنأه فيها بعيد الأضحى المبارك، حسبما أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان.
من جهته.. أعرب الرئيس الجزائري عن شكره للرئيس الإيراني على "تواصله الأخوي"، متقدما بتهانيه للرئيس والشعب الإيراني.
كما هنأ الرئيس الإيراني الرئيس الجزائري على انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، معربا عن تهانيه للشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الحادية والستين لعيد للاستقلال.
 

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