مصرع صغير في حوض مياه أرض زراعية بالشرقية

لقي طفل يبلغ من العمر عاما ونصف مصرعه غرقا بحوض مياه الأرض الزراعية بمشروع الخطارة دائرة مدينة القرين وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مستشفي القرين وتم التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي القرين بوصول "راضي ا ه م ه" سنة ونصف "جثة هامدة" مقيم مشروع الخطارة دائرة مدينة القرين "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه غرقا بحوض مياه الأرض الزراعية بمشروع الخطارة دائرة مدينة القرين وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مستشفي القرين وتم التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.