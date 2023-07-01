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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع صغير في حوض مياه أرض زراعية بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي طفل يبلغ من العمر عاما ونصف مصرعه غرقا بحوض مياه الأرض الزراعية بمشروع الخطارة دائرة مدينة القرين وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مستشفي القرين وتم التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي القرين بوصول "راضي ا ه م ه" سنة ونصف "جثة هامدة" مقيم مشروع الخطارة دائرة مدينة القرين "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه غرقا بحوض مياه الأرض الزراعية بمشروع الخطارة دائرة مدينة القرين وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مستشفي القرين وتم التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الامنية الأرض الزراعية النيابة العامة القرين تحرير محضر ثلاجة حفظ الموتى محضر بالواقعة مدينة القرين

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