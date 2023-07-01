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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كانوا راجعين من أجازة العيد.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطلعة الطريق الإقليمي إتجاه الزوامل دائرة مركز مشتول السوق وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال كلا من "سلوي م ع" 41 سنة مصابة بإشتباة كسر بالذراع الأيسر وكدمة بالصدر وسحجات باليد اليسري و"منار ت م" 23 سنة و"تامر م م" 49 سنة مقيمين المرج مصابين بكدمات وسحجات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطلعة الطريق الإقليمي إتجاة الزوامل دائرة مركز مشتول السوق وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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