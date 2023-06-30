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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص في تصادم ملاكي وتوك توك بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات باماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بطريق 36 الحربي بعد الكمين إتجاة القصاصين – الصالحية.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية باستقبال كلا من "مكة ع ا" 1 سنة و"عوض ا م" 28 سنة و"صباح م ع ا" 32 سنة و "محمود ا ا س" 3 سنوات و"سارة م ع ع" 29 سنة مقيمين التل الكبير ومصابين بكدمات وسحجات و"نادرر ا ا" 20 سنة و"حمدي م ا ا" 25 سنة مقيمين القصاصين مصابين بكدمات وسحجات وكسر مضاعف بالساقين وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بطريق 36 الحربي بعد الكمين إتجاة القصاصين – الصالحية وتم نقل المصابين إلى مستشفي الصالحية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وإخطار النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الامنية التل الكبير الرعاية الصحية القصاصين النيابة العامة تحرير محضر تصادم سيارة حادث تصادم سيارة كدمات وسحجات

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