إصابة 7 أشخاص في تصادم ملاكي وتوك توك بالشرقية

أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات باماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بطريق 36 الحربي بعد الكمين إتجاة القصاصين – الصالحية.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية باستقبال كلا من "مكة ع ا" 1 سنة و"عوض ا م" 28 سنة و"صباح م ع ا" 32 سنة و "محمود ا ا س" 3 سنوات و"سارة م ع ع" 29 سنة مقيمين التل الكبير ومصابين بكدمات وسحجات و"نادرر ا ا" 20 سنة و"حمدي م ا ا" 25 سنة مقيمين القصاصين مصابين بكدمات وسحجات وكسر مضاعف بالساقين وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بطريق 36 الحربي بعد الكمين إتجاة القصاصين – الصالحية وتم نقل المصابين إلى مستشفي الصالحية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وإخطار النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.