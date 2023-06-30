عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في ثالث أيام عيد الأضحى.. حملات لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو محاولة للبناء بدون ترخيص مستغلين العطلات الرسمية وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية  بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة سور بالطوب الدبش الأبيض علي مساحة 50 متر بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق وتم تطبيق القانون على المخالفين.

مياه الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

كما قامت رئاسة مركز ومدينة اولاد صقر بالتنسيق مع الوحده المحلية بالفرايحه بإزالة وفك شده خشبيه بدور اول علوي بعزبة المصري التابعه للوحده المحليه بالفرايحه  بإسم المواطن ع.ع.ا ، على مساحة 90 م وتم إتخاذ اللازم قانوناً.

 

فيما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنيق مع الوحدة المحليه بالزوامل للتصدي لحالة مخالفة عبارة عن صبه سقف دور ثالث علوى على مساحة (٨٠) متر بعزبه أبو سليم التابعة لقرية الزوامل وتم فك الشده الخشبية ونزول الخشب بالكامل وتطبيق القانون على المخالفين وأزالت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد مبني  بالطوب الدبش الابيض  علي مساحة ١٤٤م  بعزبه علي جبر التابعة للوحدة المحلية بالصوة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية في اليوم الثالث بأجازة عيد الاضحى المبارك من تنفيذ الإزالة الفورية الكامله لتعدي علي مساحه ٣٠٠ متر تقريبا بنطاق الوحده المحليه بكفور نجم و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الاضحى المبارك إزالة التعديات البناء المخالف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العطلات الرسمية أيام عيد الأضحى ثالث أيام عيد الأضحى تعدي على أراضي زراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

الباص وقف فجأة.. إصابة 5 سياح إيطاليين أمام فندق مينا هاوس بالهرم

بعد إدانات عربية وعالمية.. تصريح مستفز من رئيس الوزراء السويدي بشأن حرق القرآن

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

10 أيام راحة.. حقيقة مد إجازة عيد الأضحى للموظفين والبنوك والثانوية العامة

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

طليقها أهان كرامتها وعايزة ترجعله.. كواليس إنهاء شاب حياة شقيقته بأوسيم

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

ترشيحاتنا

نقيب الأطباء البيطريين يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

حكم قراءة القرآن من التليفون المحمول .. هل مثل ثواب المصحف

آلاف الحجاج يغادرون مكة بعد إتمام مناسك الفريضة

في ختام قمة بروكسل .. هذه قرارات المجلس الأوروبي بشأن دعم أوكرانيا

قرارات عاجلة من الرئيس الفرنسي لمواجهة تزايد العنف في البلاد

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل.. علامات في الممبار تصيب بالأمراض| ارميه فورا

الهوجويد.. أخطر نبات في بريطانيا يسبب مأساة لمراهق| صور

نشرة المرأة والصحة.. سعر قميص عمرو دياب.. نصائح لتخزين لحوم الأضحية لفترة طويلة

طريقة عمل فتة اللسان.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

صراع بين الأهلي وبيراميدز لخطف لاعب الزمالك السابق.. فيديو جراف

رد فعل شيخ الأزهر وأمريكا بعد السماح بحرق المصحف.. فيديو جراف

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ