في ثالث أيام عيد الأضحى.. حملات لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو محاولة للبناء بدون ترخيص مستغلين العطلات الرسمية وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة سور بالطوب الدبش الأبيض علي مساحة 50 متر بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق وتم تطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة اولاد صقر بالتنسيق مع الوحده المحلية بالفرايحه بإزالة وفك شده خشبيه بدور اول علوي بعزبة المصري التابعه للوحده المحليه بالفرايحه بإسم المواطن ع.ع.ا ، على مساحة 90 م وتم إتخاذ اللازم قانوناً.

فيما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنيق مع الوحدة المحليه بالزوامل للتصدي لحالة مخالفة عبارة عن صبه سقف دور ثالث علوى على مساحة (٨٠) متر بعزبه أبو سليم التابعة لقرية الزوامل وتم فك الشده الخشبية ونزول الخشب بالكامل وتطبيق القانون على المخالفين وأزالت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد مبني بالطوب الدبش الابيض علي مساحة ١٤٤م بعزبه علي جبر التابعة للوحدة المحلية بالصوة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية في اليوم الثالث بأجازة عيد الاضحى المبارك من تنفيذ الإزالة الفورية الكامله لتعدي علي مساحه ٣٠٠ متر تقريبا بنطاق الوحده المحليه بكفور نجم و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.