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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

رئيس مياه الشرب بالشرقية
رئيس مياه الشرب بالشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك في جميع مواقع العمل على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد المهندس "عامر كمال أبو حلاوه" رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالشرقية انه تم تجهيز فرق للصيانة بالمعدات والسيارات اللازمة وتشكيل غرفة طوارئ مجهزة للتواصل مع كافة الافرع طوال أيام العيد والتدخل السريع لحل أي أزمة أو مشكلة قد تحدث ويتم حلها فورا.

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كما وجه "أبو حلاوة" مديري الافرع بضرورة متابعة اعمال تطهير غرف وشبكات الصرف الصحي بكافة القري والمدن تجنبا لحدوث اي اعطال او انسدادات بالشبكة تفسد على المواطنين فرحتهم بأيام العيد المبارك، مناشدا المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي والتخلص الآمن من مخلفات الأضاحي التي تؤدى إلى حدوث انسداد وتلف بشبكات الصرف الصحى.

وقدم رئيس شركة مياه الشرب بالشرقية التهنئة لجموع الشعب المصري وللقيادة السياسية بمناسبة حلول تلك الأيام المباركة، داعيا المولي عز وجل ان تهل علينا وعلى مصرنا الغالية والعالم الاسلامي بالخير واليمن والبركات.

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