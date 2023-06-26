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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة العاملين المقصرين في عملهم بالمنشآت الصحية للتحقيق بالشرقية

صدى البلد

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم  بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الانضباط للعمل و تقديم  أفضل الخدمات للمواطنين.

 

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الصحية لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلي  المنشآت الصحية  بمركز ههيا لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم  تواجد ٥ من  العاملين بمقر الإدارة الصحية بههيا التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

بحث شكاوى المواطنين بقرى مركز الحسنة في الشرقية

كما تبين عدم حضور  ٤ من  العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية الزرزمون التابعة للإدارة الصحية بههيا وتم التسديد  قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل .

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

الخدمات المقدمة للمواطنين الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إدارة المتابعة الميدانية الشؤون الصحية بالشرقية شكاوى المواطنين محافظ الشرقية

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