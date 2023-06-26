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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحث شكاوى المواطنين بقرى مركز الحسنة في الشرقية

بحث شكاوى المواطنين
بحث شكاوى المواطنين بقرى مركز الحسنة

استقبل المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسة شمال سيناء، عددا من المواطنين  بقرى المركز، حيث استمع إلى  شكواهم في كافة المجالات والخدمات التي تقدمها رئاسة مركز ومدينة الحسنة من أجل بحثها، وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لها تنفيذا لتكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

 

اللوائح والقوانين:

وأكد رئيس المدينة،  أنه تم توجيه  الإدارات المختصة بالمجلس بإيجاد حلول سريعة لتلك المشاكل بما يتوافق مع اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، مشيرا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمدينة حريصة على حل جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية

ولفت،  أن رئاسة مركز ومدينة الحسنة تفتح أبوابها أمام مواطني المركز والمدينة بشكل دائم وعلي مدار اليوم دون الالتزام بيوم محدد ، وذلك لإزالة أي معوقات تعوق مصالح المواطنين في كافة المجالات.

 وأضاف أن الهدف من ذلك هو خلق قنوات اتصال مباشر مع الأهالي، والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها  .
 

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الحسنة شكاوى المواطنين قرى الخدمات

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