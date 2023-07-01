زيارة غير معلنة لـ مدير المخابرات الأمريكية إلى أوكرانيا

زار مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام برنز مؤخرا أوكرانيا، حيث التقى مديري المخابرات والرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفق ما ذكر مسؤول أميركي، في تصريحات نشرتها صحف دولية.

وأتت الزيارة التي لم يكشف عنها، في وقت يشن فيه الجيش الأوكراني هجوما مضادا في شرق البلاد وجنوبها ضد القوات الروسية بدأت في فترة سابقة من يونيو بعد ترقب دام أسابيع.

وأوضح المسؤول الأميركي أن مدير المخابرات الأمريكية أعاد خلال زيارته تأكيد "التزام الولايات المتحدة بمشاركة معلومات استخباراتية لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها في وجه العدوان الروسي".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" التي كانت أول من كشف الزيارة أن المسؤولين الأوكرانيين عرضوا خططهم لاستعادة مناطق أخذها الروس وبدء مفاوضات وقف إطلاق نار بحلول نهاية السنة الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة جرت في يونيو الماضي.

وأتت الزيارة قبل تمرد مجموعة فاجنر المسلحة الذي استمر 24 ساعة في روسيا وفق ما أوضح المسؤول.