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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 48 شخصا وإصابة 30 في حادث مروري بكينيا

صدى البلد

أعلنت السلطات الكينية عن مصرع 48 شخصاً وإصابة 30 آخرون بجروح في حادث مروري وقع في غرب كينيا، حيث اصطدمت شاحنة بمركبات أخرى وبمارة في طريق يشهد حركة كبيرة.

وقال المسؤول في الشرطة جيفري مايك لوكالة فرانس برس، إنّ الحادث وقع عند تقاطع مزدحم على الطريق السريع بين مدينتي كيريشو وناكورو، مضيفاً وفي الوقت الراهن يمكننا تأكيد مقتل 48 شخصاً.

وأضاف "تقديراتنا تشير إلى وجود شخص أو اثنين عالقين تحت الشاحنة".

وأوضح أن هناك 30 شخصاً أصيبوا بجروح خطرة ونُقلوا إلى مستشفيات مختلفة.

ووقع الحادث قرابة الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي (الساعة 15:30 بتوقيت جرينتيش) على طريق سريع يربط بين مدينتي كيريشو وناكورو في غرب البلاد ويشهد حركة نشطة جدا.

وأعلن الصليب الأحمر الكيني الذي أرسل سيارات إسعاف ومسعفين إلى مكان الحادث، أن الأمطار الغزيرة تعيق عمليات الانقاذ.

وتفيد الهيئة الوطنية للنقل والسلامة أن 4690 شخصا قتلوا في حوادث مرورية العام الماضي في كينيا.

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