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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاجم الإدارة وهدد بالرحيل.. حسام البدري يحسم مصيره مع الصفاقسي

حسام البدري
حسام البدري

كشف تقرير صحفي، مصير المدير الفني المصري حسام البدري مع نادي الصفاقسي التونسي، بعد تهديده بالرحيل عن الفريق.

وذكر موقع “فوت 24” التونسي، وفقا لمصدر داخل نادي الصفاقسي، أن حسام البدري سيواصل مهامه على رأس الجهاز الفني  للفريق خلال مواجهتي الهلال السوداني بالبطولة العربية.

تهديد بالرحيل

وكان حسام البدري هدد، الأسبوع الماضي، بالرحيل عن تدريب الصفاقسي، إذ قال في تصريحات عبر إذاعة “موزاييك” التونسية:" "أنا مستغرب من موقف إدارة النادي الصفاقسي حول مباراتي الهلال السوداني، لم أفهم كيف وافقت الإدارة على خوض المباراتين بعد أن كان الاتحاد العربي قد منح مهلة للهلال بتحديد مكان المواجهة، كان من الأجدر أن يتم تأهيل النادي الصفاقسي مباشرة إلى المرحلة النهائية وكان على النادي الدفاع عن حقوقه".

وأضاف "الاتفاق مع إدارة النادي الصفاقسي كان يقضي عدم المشاركة في البطولة العربية دون تعزيز المجموعة بلاعبين جدد، الآن لدينا 8 لاعبين سيغادرون، سنخوض مواجهتي الهلال السوداني بمجموعة لا يتجاوز عددها 16 لاعبا وهذا أمر غير معقول".

وأشار إلى "في كرة القدم القلب لا يكفي، يجب أن تكون هناك إدارة للفريق، لدي اسم وصورة يجب أن أحافظ عليهما، وسأناقش مستقبلي مع النادي بعد مباراة الاتحاد المنستيري يوم الجمعة".

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