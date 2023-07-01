صحف الإمارات: إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال.. سفارة الإمارات لدى باريس تدعو المواطنين للحذر.. ووزير الصحة السعودي يعلن نجاح موسم الحج

كييف تعترف ببطء الهجوم المضاد.. وموسكو تكبدها مزيداً من الخسائر

أعمال الشغب تمتد إلى جزر البحر الكاريبي الفرنسية

المخابرات المركزية الأمريكية تنفي صلة واشنطن بتمرد فاغنر

جمارك أبوظبي تستقبل طلائع الحجاج بالورود والهدايا

رأس الخيمة تتزين احتفالاً بالمناسبة

ارتفاع حالات الانتحار في سنغافورة بنسبة 26% في 2022

قتيل ومفقود في اليابان إثر تساقط أمطار غزيرة

تناولت صحف الإمارات عدة موضوعات محلية وعالمية متفرقة، جاء على رأس اهتماماتها فعاليات موسم الحج لهذا العام، والأزمة الأوكرانية، وموضوعات أخرى.

وقالت صحيفة “الخليج” الإماراتية: “أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني والاختناق بالغازات السامة، أمس الجمعة، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية أثناء المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، فيما أصدرت الأمم المتحدة قائمة محدثة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات بالضفة”.

وذكرت مصادر فلسطينية أن سبعة شبان أصيبوا بالرصاص المعدني بينما أصيب العشرات بالاختناق، خلال قمع الجيش مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، مشيرة إلى أن جنوداً إسرائيليين اعتدوا على المشاركين بالمسيرة باستخدام الرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى لوقوع 7 إصابات بين صفوف الشبان إضافة الى عشرات حالات الاختناق عولجوا جميعهم ميدانياً.

وأوضحت أن مواجهات عنيفة اندلعت مع الجنود الإسرائيليين خلال قمعهم المسيرة حيث تصدى لهم الشبان خلالها بالحجارة وزجاجات الطلاء فيما رد الجنود بإطلاق وابل كثيف من الرصاص الحي دون وقوع إصابات بين صفوف الشبان.

في الشأن الأوكراني، صدّت القوات الروسية هجمات أوكرانية على ثلاثة محاور في شرق وجنوب أوكرانيا وقتلت 425 جندياً، بينما قالت أوكرانيا إن قواتها تتقدم في جميع اتجاهات الهجوم المضاد ببطء، لكن مع امتلاك المبادرة الاستراتيجية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خلال 24 ساعة، 425 جندياً قتيلاً على جميع جبهات القتال في شرق وجنوب أوكرانيا.

وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية حاولت القيام بعمليات هجومية في اتجاه جنوب دونيتسك، وكراسني ليمان، ودونيتسك، وكوبيانسك. وخسرت القوات الأوكرانية عشرات المدرعات والمركبات القتالية والمدافع ذاتية الحركة. وضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش الروسي، وسلاح المدفعية 86 وحدة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 108 مقاطعات أوكرانية.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، الجمعة، إن القوات الأوكرانية تتقدم في جميع اتجاهات الهجوم المضاد الذي يستهدف القوات الروسية.

وصرحت ماليار: «إذا تحدثنا عن خطوط المواجهة كلها، في الشرق والجنوب، فإننا نأخذ بزمام المبادرة الاستراتيجية ونتقدم في جميع الاتجاهات».

وأشارت ماليار إلى أن القوات الأوكرانية تتحرك «بثقة» حول مدينة باخموت التي تسيطر عليها القوات الروسية، وأضافت: «في الجنوب، نتحرك بنجاح متفاوت، هناك أيام نسيطر فيه على مسافة تزيد على كيلومتر، وأحيانا أقل من كيلومتر، وأحيانا تصل إلى كيلومترين».

وأشارت إلى أن جدوى الهجوم المضاد يجب تقييمه في ضوء «الكثير من المهام العسكرية المختلفة» وليس فقط من خلال التقدم وتحرير المناطق.

وأقر القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني بثبات دفاعات القوات الروسية على خط المواجهة، وأشار إلى أن الروس يتنبّؤون بتحركاتنا ودفاعاتهم عصية على الاختراق.

وقال زالوجني لصحيفة «واشنطن بوست» إنه لم يشهد أي تغييرات على خط المواجهة ولا حتى أي تغييرات أو تراجع في الدفاعات الروسية. كما شكك زالوجني بإحراز أي تقدم للهجوم المضاد الأوكراني في نهاية الأسبوع الماضي.

ولفتت الصحيفة، إلى أن عدد حالات الانتحار في سنغافورة ارتفع بنسبة 26% العام الفائت، ليبلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين، ما يعكس وفق ما نبهت إليه منظمة غير حكومية محلية، «مشكلة نفسية مستترة» في المجتمع.

وعبر مركز «ساماريتنز أوف سنغابور» للوقاية في بيانه الصحفي السنوي الذي يتضمن إحصاءات عن هذه المسألة، عن قلقه من معدلات الانتحار بين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 10 و29 عاماً والأفراد الذين تراوح أعمارهم بين 70 و79 عاماً.

وأفاد البيان بأن عدد حالات الانتحار الذي بلغ 476 عام 2022 هو الأعلى منذ عام 2000، علماً أن 378 حالة سُجّلت عام 2021.

حول الحج، استقبلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالورود والهدايا طلائع الحجاج القادمين من المملكة العربية السعودية عبر مطار أبوظبي الدولي ومنفذ الغويفات الحدودي بعد أداء فريضة الحج، وإنجاز إجراءات السفر لهم بكل سهولة ويسر.

وتلتزم جمارك أبوظبي بتسهيل إجراءات العودة السلسة والآمنة لحجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك باعتماد سلسلة من التدابير الخاصة في المنافذ الجمركية وتقديم الخدمات النوعية لتحقيق الانسيابية في تخليص إجراءات السفر بأسرع وقت عبر استخدام أحدث أجهزة وأنظمة التفتيش الجمركي المتطورة.

وقالت صحيفة “البيان”: “سجل القطاع العقاري في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2664 صفقة بيع لشقق وغرف فندقية بقيمة إجمالية 5.3 مليارات درهم، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي”.

وبالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي التي شهدت 2361 صفقة بيع لعقارات فندقية بقيمة 4.7 مليارات درهم، تصل نسبة نمو قيمة المبيعات إلى 13 %.

وتضمنت مبيعات العقارات الفندقية المسجلة خلال النصف الأول 1661 صفقة بيع لشقق فندقية بقيمة 3.9 مليارات درهم، تضمنت 473 صفقة بيع على الخريطة بقيمة 979 مليون درهم و1188 صفقة بيع لشقق فندقية جاهزة بقيمة 3 مليارات درهم.

وأوردت الصحيفة، ما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال” من أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز أجرى اتصالا هاتفيا مع مدير المخابرات الروسية سيرغي نارشكين بعد التمرد القصير الذي شهدته روسيا الأسبوع الماضي ليؤكد للكرملين عدم وجود أي صلة للولايات المتحدة به.

وقالت الصحيفة إن الاتصال الهاتفي جرى قبل أيام وكان أعلى مستوى اتصال بين الحكومتين منذ محاولة التمرد في روسيا.

كان رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين قاد تمردا مسلحا الأسبوع الماضي، لكنه تراجع عنه فجأة مع اقتراب مقاتليه من العاصمة الروسية موسكو.

حول عيد الأضحى المبارك، شهدت رأس الخيمة أجواءً مفعمة بالفرح والمظاهر الاجتماعية والاحتفالية الخاصة ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتسابقت المراكز التجارية في استقطاب المحتفلين بتقديم عروض جاذبة للأسر والأطفال وتنوع في الفقرات، واستقبلت الشواطئ البحرية آلاف العائلات والشباب للاستمتاع بالسباحة في المياه الدافئة، حيث تستمر تلك التجمعات ليلاً حول حفلات الشواء للاستمتاع بفرحة العيد.

وقدمت الفرقة الموسيقية العسكرية لشرطة رأس الخيمة عروضاً موسيقية ضمن مبادرة «عيدكم فرحة وأمان» ضمن المشاركة المجتمعية لشرطة رأس الخيمة من خلال تقديم باقة من المسابقات المشوقة والعروض الترفيهية الممتعة والهدايا، احتفالاً بعيد الأضحى في مركز المنار مول، بهدف تعزيز وتوثيق الشراكة المجتمعية من خلال المساهمة في إنجاح المناسبات والاحتفالات الوطنية والمهرجانات وجميع احتفالات الدولة لإسعاد أفراد المجتمع.

حول فرنسا، اندلعت أعمال شغب في الأقاليم الفرنسية بمنطقة البحر الكاريبي احتجاجاً على مقتل مراهق برصاص الشرطة في إحدى ضواحي باريس، حيث قتل شخص واحد على الأقل عندما أضرم المواطنون النار في حاويات القمامة وألحقوا أضراراً بالمباني.

وقعت أسوأ أعمال عنف حتى الآن في غويانا الفرنسية، حيث قالت السلطات إن أفراد الشرطة تعرضوا لإطلاق النار وإن رصاصة طائشة قتلت عاملاً حكومياً يبلغ من العمر 54 عاماً مساء الخميس في العاصمة كايان.

وتصاعدت أعمدة من الدخان الأسود الكثيف فوق بعض الأحياء في كايان، ما أدى إلى ضبابية الشوارع في وقت حاولت فيه الشرطة قمع المتظاهرين في الإقليم الصغير الواقع على حافة أمريكا الجنوبية. وحثت السلطات على الهدوء بينما يستعد الإقليم لليلة أخرى من أعمال الشغب المحتملة.

وقال مسئولون يوم الجمعة إن الرجل الذي قتل كان يعمل في مكتب مكافحة البعوض التابع للحكومة وكان في شرفته عندما أصيب برصاصة.

وقال مدير السلامة العامة فيليب جوس للصحفيين "إنه مستوى من العنف يصعب فهمه".

وقال حاكم غويانا الفرنسية، تييري كيفيليه، إن الأعمال والمواصلات العامة توقفت مساء الجمعة، وأعلن حظراً مؤقتاً على بيع البنزين ونقله ليلاً.

وقال أيضاً إنه تم نشر نحو 300 رجل شرطة مساء الجمعة مع طائرات مسيرة ومروحيات.

وقالت صحيفة “الاتحاد”: “أهابت سفارة الدولة في باريس المواطنين المتواجدين في جمهورية فرنسا بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق المظاهرات”، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الفرنسية والتواصل في حالات الطوارئ على أرقام متاحة 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

في شأن الحج، أعلن وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل نجاح موسم الحج لهذا العام، وخلوه من أي تفشيات، أو مهددات على الصحة العامة.

وقال الجلاجل في بيان أمس، الجمعة: "يسرني أن أعلن عن نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام، وخلوّه من أي تفشّيات أو مهددات على الصحة العامة، مع ما شهده هذا الموسم من عودة لأعداد الحجيج لما كانت عليه قبل الجائحة".

وأرجع الوزير نجاح الخطط إلى "التكامل بين جميع الجهات الحكومية والاستعداد المبكّر، والتميز في إدارة الحشود والاستعداد لأي طارئ".

وأضاف أن المنظومة الصحية جهزت 354 منشأة صحية، شارك في تقديم الخدمات بها أكثر من 36000 طبيب وممارس صحي مدعومين بـ 7600 متطوع.

إلى اليابان، قتل شخص وفُقد آخر على الأقل في اليابان، حسبما أعلنت السبت السلطات التي أصدرت أوامر بإخلاء مناطق يسكنها قرابة مليوني شخص.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية من احتمال حدوث انجرافات أتربة وفيضانات وكوارث أخرى في غرب ووسط وشرق اليابان، حيث تسببت الأمطار الموسمية في تساقط أمطار غزيرة.

وأكد مسئول في الشرطة المحلية في مقاطعة ياماغوتشي لوكالة “فرانس برس”: "العثور على رجل ميتا" داخل سيارة جرفتها المياه في نهر.

وقال مسئول في المدينة إن عناصر الإنقاذ في منطقة يوفو غرب مقاطعة أويتا "ما زالوا يحاولون الاتصال" برجل يبلغ 70 عاما كان يعيش في منزل دُمر في انجراف أتربة.