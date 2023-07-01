الحصيلة مصرع شقيقين.. أجهزة الأمن بالفيوم تسيطر على مشاجرة بين عائلتين

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم فى السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بقرية الكعابى الجديدة بمركز سنورس، والتى راح ضحيتها شقيقين ،أثناء إطلاق الرصاص عليهما بالمشاجرة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير امن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس بالحادث.

تبين من التحقيقات نشوب مشاجرة بين عائلتين بعزبة عاشور التابعة لقرية الكعابى الجديدة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم بسبب خلافات الجيرة ، استخدمت فيها العصى والشوم والأسلحة النارية .

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان المشاجرة وتم السيطرة عليها والقبض على أطراف العائلتين .

أسفرت المشاجرة عن مصرع شقيقين هما أ. ط (40 سنة ) ، وشقيقه ن.ط ( 42 سنة ) متأثرين بأصابتهما بطلقات نارية أثناء المشاجرة .

تم نقل المتوفيين الى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، وفرض كردون امن بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات مرة اخرى بين العائلتين .

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى نيابة مركز سنورس التى تولت التحقيق .