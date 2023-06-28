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رئيس التحرير
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محافظات

عزيزة وسماح بانتظاركم.. زحام بحديقة حيوان الفيوم في أول يوم العيد ..شاهد

اقبال على السيد قشطة
اقبال على السيد قشطة بحديقة حيوان الفيوم

شهدت حديقة حيوان الفيوم  فى اول أيام عيد الاضحى المبارك  ، إزدحاما شديدا من قبل المواطنين والشباب، الذين توافدوا منذ الصباح الباكر لمشاهدة الحيوانات الأليفة والمفترسة بالحديقة، مثل الاسود وفرس النهر والغوريلا ، التى تجملت لاستقبال المواطنين .

ويقول احمد سيد من مركز سنورس: حضرت انا واصدقائى منذ الصباح الباكر للاستمتاع ومشاهدة الحيوانات بحديقة حيوان الفيوم مثل الاسود والغوريلا وسيد قشطة والنعام والغزال .

ويضيف عادل محمود من مركز أبشواى: "أننى وزملائى محمود وصابر حرصنا منذ الصباح الباكر  على الحضور الى حديقة حيوان الفيوم ، للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والتقاط الصور التذكارية ، حيث سعدنا بمشاهدة الغوريلا كوكو والسيد قشطة زغلول وسماح".

 ويقول رضوان على من مركز اطسا: حضرت مع أسرتى منذ الصباح الباكر للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات المفترسة والأليفة والطيور، والتقطنا بعض الصور التذكارية .

وتقول الدكتورة نهى مصطفى  مدير حديقة حيوان الفيوم، إنه تحت رعاية وتوجيهات اللواء الدكتور محمد رجائي، رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوانات بمصر ، تم تطوير وتجميل المداخل الداخلية بالحديقة وإنشاء حديقه الطفل والشمبانزي وعرض الاسد المفتوح على مساحة ٢٠٠ متر تقريبا.

وأضافت أن رواد الحديقة استمتعوا بالجلوس على مقاعد الكافيتريات التي تحيطها الأشجار والخضرة من كل جانب بمدخل الحديقة وأخرى على الجانب الأيسر من ممر الدخول، كما استمتع الشباب والفتيات باللهو بالسيارات الكهربائية التي تستأجر في المكان مع الملاهى ومشاهدة بيت  الأسد والطيور وباقي الحيوانات.

 

 

 

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