الغوريلا سليم يثير دهشة رواد حديقة حيوان الفيوم.. شاهد ماذا يفعل

أثار غوريلا يدعى “سليم” حالة من الدهشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك” بسبب ذكائه الذي يستخدمه في تقديم مجموعة من العروض لـ رواد حديقة حيوان الفيوم.

غوريلا مدهش

يظهر الغوريلا في مقطع فيديو متداول وهو يسمع كلام مدربه بدقة شديدة فعندما يأمره بالتصفيق يفعل ذلك على الفور، وعندما يأمره بتقليد النوم وكأنه على السرير يفعل ذلك، وكذلك يمارس الرياضة بمجرد أن يأمره حارسه الشخصي داخل قفصه الأخضر اللون.

وكانت من بين التعليقات على مقطع فيديو الغوريلا “سليم”: “ذكية جدا”، “بتسمع الكلام عن عيالي”، “براوفو عليك مدربها صح”، “ما تقلقش عليها وترهقا في عروض”.

الغوريلا سليم يصفق بيده

الغوريلا سليم يدعي النوم