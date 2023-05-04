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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لإقامة مشروع استثماري بمحمية وادي الريان..

محافظ الفيوم يستقبل الأميرة الأردنية عالية بنت الحسين ووزيرة البيئة

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء أستقباله سمو الأميرة عالية بنت الحسين

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأميرة الأردنية عالية بنت الحسين، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والوفد المرافق، بأحد الفنادق بقرية تونس السياحية على ضفاف بحيرة قارون، فى مستهل زيارتهما لمحافظة الفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الزيارة تأتي على مدار اليوم، الخميس، وغدا، الجمعة، حيث تشمل اليوم توقيع بروتوكول تعاون رباعيا، بين محافظة الفيوم، ووزارة البيئة، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين، ومؤسسة “فور بوز” العالمية، لإقامة مشروع ملاذ آمن للحيوانات البرية بمحمية وادي الريان ضمن جهود المحافظة والتعاون مع وزارة البيئة لتشجيع ملف الاستثمار.

وقال معاون المحافظ، إن الزيارة تضمن اليوم أيضا تفقد الموقع المقترح لإقامة الملاذ الآمن للحيوانات البرية بمحمية وادي الريان، ومنطقة الشلالات بالمنطقة نفسها، وفي الغد سيتم زيارة منطقة وادي الحيتان بالمحمية.

وأضاف أن الزيارة تأتي فى إطار التعاون المشترك بين الدولة المصرية والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعم أواصر المحبة بين البلدين.

ولفت إلى أن وزيرة البيئة، ومحافظ الفيوم، قاما بزيارة لدولة الأردن الشقيقة، خلال شهر فبراير الماضي استغرقت يومين، تلبية لدعوة ملكية من الأميرة الأردنية، لتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والأردني بمجال الاستثمار فى المحميات الطبيعية والحفاظ عليها والتنوع البيولوجي، من خلال تبادل الخبرات وعرض التجارب بين البلدين فى تلك المجالات، والتعرف على كيفية إنشاء الحديقة البرية وأسلوب إدارتها، وآليات دمج المجتمع المحلي في صونها والحوافز المقدمة لإشراك القطاع الخاص بها.

 

 

 

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الفيوم اخبار الفيوم محمية وادي الريان الأميرة عالية وزيرة البيئة

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