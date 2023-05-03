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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الفيوم: مشروع الشمول المالي يهدف لخلق مصادر للدخل وتحسين مستوى المعيشة

الدكتور أحمد الأنصارى
الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم اجتماعاً مع مسئولي البنك الأهلي المصري، وشركة "إي فاينانس جروب" المالية، لمناقشة مشروع تمويل الشمول المالي الذي يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة الفيوم.

 

أشار محافظ الفيوم إلي أهمية تنفيذ مبادرة الشمول المالي التي ينفذها البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة "إي فاينانس" بالمحافظة ودورها في تنمية الأسرة وزيادة الدخل والحد من معدلات الفقر وتقليل الدعم النقدى المباشر للأشخاص وإعتمادهم علي مشروعاتهم الخاصة لتحسين مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية المستدامة، موجهاً بضرورة تحديد القري المستهدفة من المشروع بمختلف مناطق المحافظة لإقامة ندوات وحملات توعوية للمواطنين لتحقيق النتائج المرجوة من خلال الوصول إلي الفئات الجادة في إقامة المشروعات وتلقي الدعم المعرفي والمالي لتحسين الوضع الإقتصادي علي مستوى المحافظة.

وأوضح نائب رئيس قطاع تطوير المشروعات بشركة "إي فاينانس" أن مشروع الشمول المالي يهدف إلي خلق مصادر للدخل لتحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال التمويل المالي للمشروعات, والعمل علي تنفيذ المبادرات, والندوات التوعوية للمواطنين داخل القري لزيادة خبراتهم, ورفع كفائتهم وتدريبهم لإقامة المشروعات وإدارتها, وتسويقها للحصول علي أفضل النتائج المرجوة.

وأضاف أن هناك خطة لعمل ندوات تعريفية بمشروع الشمول المالي في 20 قرية من قري محافظة الفيوم تبدأ بقرية مطول بمركز إطسا وتستمرلمدة ثلاثة أيام يحاضر فيها خبراء من البنك الأهلي المصري وشركة "إي أسواق" .

فيما أوضحت مدير التمكين الإقتصادي بوزارة التخطيط، أن الوزارة تعمل علي وضع الخطة الإستثمارية للدولة وتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة في إطار اهداف رؤية مصر 2030 بما يسهم في زيادة معدلات النمو الإقتصادي والتحول من الإقتصاد غير الرسمي إلي الإقتصاد الرسمي, وبالتعاون مع عدة جهات من خلال عقد البروتوكولات, والشراكات الوطنية لتنفيذ إستراتيجية الشمول المالي, ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, لتنفيذ المرحلة الاولي ببروتوكول تنمية الأسرة بمحافظة الفيوم، من خلال تدريب وتأهيل السيدات علي تكوين فكرة المشروع, وتدريبهن علي كيفية إدارتها, من خلال قطاع الخدمات غير المالية بالبنك الأهلي "رواد النيل" بالشراكة مع "اليونيدو"، بالإضافة إلي وضع المعايير والمؤشرات لقياس مدي إستدامة المشاريع التي سوف تنفذ عن طريق السيدات لتحقيق أهداف التمويل المستدام والتنمية المستدامة.

 

 

محافظ الفيوم يتابع الاستعدادات الخاصة بمهرجان النباتات الطبية والعطرية

 

 

 

 

محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تأهيل المجاري المائية خلال أبريل الماضي

 

 

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