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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يتابع الاستعدادات الخاصة بمهرجان النباتات الطبية والعطرية

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

عقد  الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آى زد" مصر، لبحث ومناقشة كافة الاستعدادات الخاصة بإقامة مهرجان النباتات الطبية والعطرية، المزمع إقامته علي مدار يومي 21 و22 سبتمبر 2023، بهدف تعزيز قدرات صغار المزارعين وتحسين سبل معيشتهم، وتوعيتهم بالممارسات الزراعية النظيفة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المشتغلين بقطاع النباتات الطبية والعطرية وسبل التغلب عليها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد نبيل نائب مدير مشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والدكتورة لمياء المليجي من مشروع الابتكار الزراعي، وداليا قابيل المدير التنفيذي لشركة "كونست" المنظمة للمهرجان، ووسام فرحات مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية.

تم خلال الاجتماع، مناقشة كافة الاستعدادات المتعلقة بمهرجان النباتات الطبية والعطرية، الذي تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آى زد" مصر من خلال مشروع الابتكار الزراعي، بالتعاون مع محافظة الفيوم وعدد من الوزارات المعنية، والشركاء الاستراتيجيين "المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋية، وغرفة الصناعات الغذائية، ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية"، وذلك خلال شهر سبتمبر 2023.

ويستهدف المهرجان دعوة أكثر من 100 عارض من مقدمي ومصدري النباتات الطبية والعطرية، وكذا دعوة عدد من المنظمات الدولية، لتشجيع القطاع لاستهداف الأسواق التصديرية وعرض أهم أصناف النباتات الطبية والعطرية، وتعزيز التعاون والترابط بين منتجي ومصنعي ومسوقي ومصدري ومستخدمي النباتات الطبية والعطرية، وتبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين العارضين والزائرين وعرض الجديد في مجال زراعة وصناعة وتصدير النباتات الطبية والعطرية.

كما يُركز المعرض على عرض أصناف النباتات الطبية والعطرية المختلفة، وعرض تقنيات وخدمات زراعة النباتات الطبية والعطرية، وسيتضمن بعض الندوات العلمية المتخصصة لتسليط الضوء على أهم الموضوعات الخاصة بالنباتات الطبية والعطرية، مع التركيز على تقنيات الإكثار والإنتاج ومحاربة الأمراض والآفات والمعوقات التي تواجه تصنيع النباتات الطبية والعطرية.

ومن جهته ثمن محافظ الفيوم، دور الوكالة الألمانية، لتنظيمها هذا المهرجان بالتعاون مع المحافظة، والجهات والوزارات المعنية، مؤكداً أن النباتات الطبية والعطرية منتج زراعي له أهمية قصوى ويُعد مصدراً مهماً للدخل، مشيراً إلى أهمية التوسع فى عمليات التصدير للأسواق العالمية من هذا المنتج، بما يحقق فرص تنموية أكبر لهذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن إقليم الفيوم يتميز ببيئات متفردة وتربة خصبة تُسهم فى التوسع فى زراعات النباتات الطبية والعطرية.

وأوضح "الأنصاري"، أن النباتات الطبية والعطرية تحتل مكانة اقتصادية كبيرة في الوقت الحاضر في مجالي الزراعة والصناعة، حيث تعتبر مصدراً هاماً وأساسياً في صناعة الأدوية بالإضافة إلي استخدامات أخري ذات قيمة اقتصادية مثل تجارة التوابل والعطور ومستحضرات التجميل وغيرها، كما تُعد واحدة من أهم الصادرات المصرية، التى تمثل ركيزة أساسية بالنسبة للمزارع المصرى بصفة عامة والمزارع الفيومي بصفة خاصة.

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة بكل أجهزتها تعمل على استضافة مثل هذه المهرجانات، التى تُعد بمثابة منصة لتطوير قطاع زراعي صناعي هام، والعمل على ربط منتجى النباتات الطبية والعطرية والوسطاء من التجار  بمتطلبات السوق العالمى، وتعزيز الميزة التنافسية من خلال الترويج لها، والعمل على الاستغلال الأمثل للميزات النسبية للمحافظة وبيئتها الصالحة لمثل هذه الزراعات.

محافظ الفيوم: التصدي بكل قوة لأي محاولة للتعدي على أفراد "المنظومة الطبية"

 

 

 

 

 

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