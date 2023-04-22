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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سمكة بوجه غوريلا.. حقيقة صورة أثارت جدلا عبر السوشيال ميديا

سمكة بوجه غوريلا..
سمكة بوجه غوريلا.. حقيقة صورة أثارت جدلا عبر السوشيال ميديا

أثارت صورة لـ سمكة بوجه غوريلا حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا بعد أن نشرها مايك هولستون، يدعي أنه متخصص في الحيوانات الغريبة وحارس حديقة الحيوان في مؤسسة الحياة البرية في ماريو وماريا تابرو بـ مدينة ميامي، جنوب شرق ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. 

كتب مايك هولستون تعليقا على صورة السمكة الغريبة عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “انستجرام”: “يا لها من صورة رائعة لسمكة الغوريلا الجزائرية.. إنها لـ ذكر بالغ، عادة ما يصل طوله إلى حوالي 3 إلى 4 أقدام،  ويأكل صغار الحيتان في الشتاء، كما أن حجمه قد بلغ الحد الأقصى!”. 

سمكة بوجه غوريلا

وأضاف مايك زاعما أنه وجد السمكة في جزيرة ترينيداد، جنوب البحر الكاريبي بشأن المعلومات عن السمكة الغريبة: “سمكة الغوريلا الجزائرية تضع 34 بيضة، وخلال موسم التزاوج تتحول إلى اللون الأحمر الفاتح لجذب الإناث! يسافرون في مجموعات فقط في سبتمبر عندما تكون النينو بأقصى سرعة .. يمكن أن يعيشوا حتى سن 13 عامًا ولكن إذا تم ختانهم يمكنهم العيش حتى 48!”. 

وشك مستخدمي “تويتر” في حقيقة الصورة التي نشرها مايك هولستون، يتابعه ما يزيد عن 6 مليون شخص حول العالم، وكانت من بين تعليقاتهم الساخرة: " أسماك الغوريلا يمكن أن تتنفس وتعمل بكفاءة في كل من البحر وعلى اليابسة"، “الصورة لا تبدو حقيقية بالنسبة لنا”.

حقيقة صورة سمكة 

ووفقا لما أكدته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم السبت، فإن هذه الصورة غير حقيقية، وإنما تم إنشاؤها بواسطة أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي AI و تم تحريرها ببساطة باستخدام أداة تحرير الرسوم مثل: فوتوشوب.

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سمكة بوجه غوريلا.. حقيقة صورة أثارت جدلا عبر السوشيال ميديا 

 

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