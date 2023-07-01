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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع المحلة ومركز زفتى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة صباحية مفاجأة في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، تفقد خلالها أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشوارع مدينة المحلة الكبرى ومركز زفتى.

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وخلال الجولة تفقد رحمي أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع "سكة طنطا، ميدان الشون، عبد المنعم رياض، سكة زفتى وكورنيش المحلة الجديد"، موجهاً بإزالة كافة الاشغالات المتعدية على حرم الطريق على الفور، وتكثيف أعمال النظافة وخاصة خلال الوردية الصباحية، واختتمت الجولة بتفقد المحافظ لأعمال النظافة ورفع الاشغالات بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتى.

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جاء ذلك بحضور إسلام النجار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.

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أعمال النظافة ورفع الإشغالات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الرئيس السيس الدكتور طارق رحمي الاضحى المبارك المحلة الكبرى بشوارع المحلة الكبري

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