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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعيين منظم الصرف الأجنبي الصيني بان قونغ شنغ رئيسا للبنك المركزي

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي الصيني الجديد

عين الحزب الشيوعي الحاكم في الصين نائب محافظ البنك المركزي بان قونغ شنغ أمينًا لحزب البنك يوم السبت ، وهي خطوة قالت صحيفة وول ستريت جورنال إنها ستكون مقدمة لتولي منصب محافظ البنك.

وأعلن بنك الشعب الصيني (PBOC) في بيان على موقعه على الإنترنت أن إدارة التنظيم المركزي للحزب أعلنت القرار في اجتماع بعد ظهر يوم السبت.

ذكرت الصحيفة قبل ساعات أنه سيتم تعيين بان في منصب الحزب قبل تعيينه من قبل الحكومة لرئاسة PBOC.

ولم يرد بنك الشعب الصيني على فاكس من رويترز يطلب تعقيب.

يأتي تعيين بان ، الذي سيبلغ الستين من عمره هذا الشهر ، مع ارتفاع التوقعات بأن تتخذ السلطات خطوات لتعزيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم. يتعمق التباطؤ وينتشر مع تضاؤل ​​موجة النشاط بعد رفع الضوابط الصارمة لـ COVID-19.

قال البنك المركزي يوم الجمعة إنه سينفذ سياسة نقدية حكيمة 'بطريقة دقيقة وقوية' لدعم النمو الاقتصادي والتوظيف.

يتمتع بان بخبرة عميقة مع البنوك والسياسات الصينية. أجرى أبحاثًا بعد الدكتوراه في جامعة كامبريدج وكان زميلًا باحثًا أول في جامعة هارفارد ، وشغل منصب نائب محافظ PBOC منذ عام 2012 ، وفقًا لمواقع SAFE و PBOC.

كان من المتوقع على نطاق واسع أن يتقاعد الحاكم الحالي ، يي جانج ، منذ تركه من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم خلال مؤتمر الحزب الذي يعقد مرة واحدة كل خمس سنوات في أكتوبر.

في عهد الرئيس الصيني شي جين بينغ ، شدد الحزب الشيوعي قبضته على النظام المالي ، وشهد البنك المركزي سلطته التنظيمية تتآكل في التعديلات الوزارية الأخيرة وإعادة هيكلة المؤسسات.

أكبر اقتصاد في العالم البنك المركزي الحزب الشيوعي الحاكم الرئيس الصيني شي جين بينغ

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