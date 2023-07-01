بوريل: أحداث مهمة جدًا تتعلق بأوكرانيا وسيتم الكشف عنها قريبًا

أكدت موسكو أنها لم ترفض أبدًا الدخول في حوار مع كييف، وسط التكهنات المتداولة حول مفاوضات السلام بشأن الوضع في أوكرانيا المتوقعة في يوليو، لكن السكرتير الصحفي الرئاسي دميتري بيسكوف أشار في وقت سابق إلى أنه لا توجد شروط مسبقة حاليًا 'لبناء نوع من الحوار على الأقل'.

وسيتم الكشف عن 'أحداث مهمة جدًا' تتعلق بأوكرانيا قريبًا ، ألمح جوزيب بوريل في مقابلة مع TVE الإسبانية.

وأكد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن التطورات يمكن توقعها خلال رئاسة إسبانيا للاتحاد الأوروبي التي استمرت ستة أشهر.

ومضى يوضح أن هذه الأشياء المهمة ستحدث في ساحة المعركة وفي سياق المفاوضات المغلقة إلى حد ما حول إنهاء حريق أوكرانيا.

وفي مكان آخر من المقابلة ، أشار بوريل إلى أن محادثات السلام بين كييف وموسكو قد تتوقف على الأحداث 'المتوقعة في الأيام المقبلة' ، مضيفًا أن عدد المبادرات التي تهدف إلى وقف الصراع 'يتزايد'.

وعند سؤاله بشأن التزام الاتحاد الأوروبي بشأن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي طالب بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستمرار ، أعرب بوريل عن اعتقاده بأن إسبانيا 'ستعزز ذلك بالتأكيد' ، لأن الحكومة الإسبانية 'دعمت دائمًا ترشيح أوكرانيا'.

وأشار بوريل إلى أن الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز قد زار كييف ، وسيكون حريصًا على تعزيز عملية الانضمام سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الفنية.

وقدمت أوكرانيا ملفها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العام الماضي ، لكن طموحاتها الأوروبية لم تكتسب أي أفق ملموس بعد.

ووضعت المفوضية الأوروبية سبعة شروط في يونيو 2022 ، مع إعلان قادة الاتحاد الأوروبي لاحقًا أن أوكرانيا دولة مرشحة للانضمام إلى الكتلة.

ومع ذلك ، أكدت بروكسل مرارًا وتكرارًا أن العملية شديدة التعقيد والتقنية يمكن أن تستمر لسنوات.

وأقر جوزيب بوريل أنه كان من الصعب في بعض الأحيان تحقيق الوحدة داخل الكتلة المكونة من 27 عضوا بشأن المساعدات لأوكرانيا.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يحتاج حاليًا لمواجهة حقيقة أن قرارًا بتقديم 500 مليون يورو (546 مليون دولار) لمزيد من الذخيرة لأوكرانيا قد تم حظره بسبب 'دولة واحدة تقول لا'. تمت الإشارة هنا إلى الحكومة المجرية ، التي ضاعفت موقفها بمنع الاتحاد الأوروبي من الموافقة على حزمة من المساعدات العسكرية لنظام كييف.

وفي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يوم الاثنين ، أعادت المجر التأكيد على حق النقض.