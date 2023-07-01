تريليون دولار.. المسلماني: الكوميسا تكتل اقتصادي مهم ..فيديو

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن تكتل الكوميسا هو تكتل أفريقي مهم، مكون من 21 دولة ومساحة أعضاء التكتل تمثل ثلثي القارة الأفريقية .

وأضاف احمد المسلماني في برنامجه " الطبعة الأولى " المذاع على قناة " الحياة "، :" 600 مليون نسمة عدد سكان الدول الأعضاء بالكوميسا ".

وتابع أحمد المسلماني :" مصر انضمت لتكتل الكوميسا عام 1998، وفي عهد الرئيس السيسي في عام 2021 أصبحت مصر رئيسة لتكتل الكوميسا لمدة عامين".

واكمل احمد المسلماني :" تكتل الكوميسا هو تكتل اقتصادي كبير والناتج الإجمالي لدول التكتل يقترب من تريليون دولار ".

ولفت أحمد المسلماني :" الرئيس السيسي تحدث كثيرا عن أهمية إحداث التكامل الصناعي داخل افريقيا ".